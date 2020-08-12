Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

"Она очень слабо выступила на праймериз (демократов), хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около двух процентов, потратила много денег… Я был удивлен, что они (Байден и его штаб – ред.) выбрали ее", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Говоря о взглядах Харрис, Трамп начал с того, что "она часто говорит неправду", а затем заявил, что она выступает за повышение налогов, за социальную медицину, сокращение армии и за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. При этом глава государства не преминул напомнить, что в случае реализации эта мера ударит по таким штатам, как Техас, Оклахома, а также Огайо и Пенсильвания, которые имеют ключевое значение на предстоящих в ноябре президентских выборах.