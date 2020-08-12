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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200812/1575673078.html
Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напомнив, что она слабо... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:34
камала харрис
президентские выборы в сша - 2020
джозеф "бо" байден
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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камала харрис, джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, в мире

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

01:10 12.08.2020 (обновлено: 02:34 12.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напомнив, что она слабо выступила во время партийных праймериз.
Наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден во вторник объявил имя своего напарника на выборах и кандидата на пост вице-президенты США. Как и ожидали многие, свой выбор политик остановил на сенаторе от Калифорнии Камале Харрис, которая представляет цветное население Америки.

"Она очень слабо выступила на праймериз (демократов), хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около двух процентов, потратила много денег… Я был удивлен, что они (Байден и его штаб – ред.) выбрали ее", — сказал Трамп на пресс-конференции.

"Она (Харрис) была очень неуважительна к Джо Байдену, хуже чем Покахонтас (сенатор Элизабет Уоррен – ред.). Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал", — добавил президент.
Президент США Дональд Трамп
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Говоря о взглядах Харрис, Трамп начал с того, что "она часто говорит неправду", а затем заявил, что она выступает за повышение налогов, за социальную медицину, сокращение армии и за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. При этом глава государства не преминул напомнить, что в случае реализации эта мера ударит по таким штатам, как Техас, Оклахома, а также Огайо и Пенсильвания, которые имеют ключевое значение на предстоящих в ноябре президентских выборах.

"Она была моим выбором номер один", — с иронией сказал Трамп, имея в виду то, что Харрис, по его мнению, — слабый кандидат на выборах.

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Президентские выборы в США - 2020Камала ХаррисДжозеф "Бо" БайденДональд ТрампСШАВ мире
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