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Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, заявил "Вечерней Москве" адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T09:37
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр почуев (адвокат)
михаил ефремов
москва
происшествия
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на нары алкаша-симулянте, плевать на его здоровье, так же как и было плевать ему когда он садился за руль под наркотой и пьяным
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Его осудят на небольшой символический срок...И будет он отбывать наказание в своей квартире лежа на боку...В кругу собутыльников друзей...!
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр почуев (адвокат), михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

01:09 12.08.2020 (обновлено: 09:37 12.08.2020)
22043
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, заявил "Вечерней Москве" адвокат Александр Почуев.
Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.

"Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. <…> Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей", — пояснил Почуев.

При этом наличие болезни не гарантирует отсутствие наказания — его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Вероятно, рассмотрение дела затянется из-за того, что артист не сможет участвовать в заседаниях суда, добавил юрист.

"Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли", — считает он.

Почуев заключил, что необходимо дождаться постановки диагноза, прежде чем делать выводы о последствиях ухудшения здоровья артиста.
Ефремова выносят на носилках из зала суда
Вчера, 15:04
Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

Смертельное ДТП

В начале июня актер за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 16:27
Добровинский высказался о госпитализации Ефремова из здания суда
101578201174
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр Почуев (адвокат)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
на нары алкаша-симулянте, плевать на его здоровье, так же как и было плевать ему когда он садился за руль под наркотой и пьяным
12 августа, 03:22
Wesker Hant
11502101
Его осудят на небольшой символический срок...И будет он отбывать наказание в своей квартире лежа на боку...В кругу собутыльников друзей...!
12 августа, 01:16
Деда Паша
6741694
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