Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, заявил "Вечерней Москве" адвокат Александр Почуев.
Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.
"Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. <…> Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей", — пояснил Почуев.
При этом наличие болезни не гарантирует отсутствие наказания — его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Вероятно, рассмотрение дела затянется из-за того, что артист не сможет участвовать в заседаниях суда, добавил юрист.
"Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли", — считает он.
Почуев заключил, что необходимо дождаться постановки диагноза, прежде чем делать выводы о последствиях ухудшения здоровья артиста.
Смертельное ДТП
В начале июня актер за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.