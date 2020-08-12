Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Состояние здоровья актера Вечерней Москве " адвокат Александр Почуев. . Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, заявил "" адвокат

Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева , врачи подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние. Заседание суда перенесли на среду, 12 августа.

"Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. <…> Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей", — пояснил Почуев.

При этом наличие болезни не гарантирует отсутствие наказания — его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Вероятно, рассмотрение дела затянется из-за того, что артист не сможет участвовать в заседаниях суда, добавил юрист.

"Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли", — считает он.

Почуев заключил, что необходимо дождаться постановки диагноза, прежде чем делать выводы о последствиях ухудшения здоровья артиста.

Смертельное ДТП

В начале июня актер за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы . Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.