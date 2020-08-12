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Лавров заявил о недопустимости манипулирования темой коронавируса
Москва считает недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, в мире

Лавров заявил о недопустимости манипулирования темой коронавируса

00:26 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Москва считает недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Министр отметил, что существуют многочисленные спекуляции вокруг угрозы использования COVID-19 террористами.
"Хотя в некоторых регионах мира и наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса", - сказал он.
Тема рисков биотерроризма много лет обсуждается на международных площадках, и текущая ситуация естественным образом стимулирует подобные дискуссии, считает высокопоставленный дипломат.
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“Добавлю, что в контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений и деструктивных информационных кампаний, нацеленных на усиление идеологического и морального давления на другие государства или международные организации”, - заявил Лавров.
Министр также отметил проблему предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия. Лавров напомнил, что в марте 2016 года Россия внесла предложение по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ) на женевской Конференции по разоружению.
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“Данная инициатива призвана устранить имеющиеся в международном праве пробелы, не позволяющие оперативно и эффективно реагировать на качественно новую угрозу ОМУ-терроризма, приобретающую все более масштабный, системный и трансграничный характер. Антитеррористические положения, содержащиеся в существующих международных инструментах, ограничены в применении, поскольку ориентированы на специфические цели, ради достижения которых они и вырабатывались. Предлагаемая Россией международная конвенция является многопрофильной в плане решаемых ею задач, находится на стыке нераспространения, разоружения, и антитеррористических усилий. Важно, что она устанавливает нормы прямого действия, чётко криминализируя такие преступные акты”, - пояснил министр.
Разработка конвенции не ущемляет интересов других стран, а её принятие “будет способствовать укреплению безопасности всех без исключения государств на национальном, региональном и глобальном уровнях”, подчеркнул Лавров.
Кроме того, добавил он, инициатива по МКХБТ “могла бы стать реальным средством разблокирования переговорной работы на Конференции по разоружению в целом”.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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