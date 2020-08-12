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Лавров рассказал, что пандемия выявила во взаимодействии стран-членов ВОЗ
Кризис, связанный с пандемией коронавируса, высветил ряд узких мест во взаимодействии стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, в мире

Лавров рассказал, что пандемия выявила во взаимодействии стран-членов ВОЗ

00:26 12.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, высветил ряд узких мест во взаимодействии стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Безусловно, кризис с коронавирусом также высветил ряд узких мест, причем не только и не столько в работе Секретариата ВОЗ, сколько во взаимодействии стран-членов Организации, выполнении ими рекомендаций этой структуры. Посмотрите, как по-разному справлялись с коронавирусом различные национальные системы здравоохранения при наличии одних и тех же рекомендаций ВОЗ и согласованных международных медико-санитарных правил", - отметил он.
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Лавров напомнил, что в настоящее время в соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом запущен процесс независимой оценки, в ходе чего будет проанализировано взаимодействие стран-членов при координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией.
"Естественно, по итогам этого процесса нужно будет решить, каким образом сделать многостороннее сотрудничество в области глобального здравоохранения более эффективным, в том числе в сфере предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации медицинского характера", - сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,9 миллиона случаев заражения, свыше 732 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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