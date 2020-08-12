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Работодатели не смогут ликвидировать предприятие, не заплатив уволенным
Работодатели больше не смогут ликвидировать предприятие, пока уволенные сотрудники не получат выплаты, положенные им по увольнению из-за ликвидации. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:35
россия
работа
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, работа, общество

Работодатели не смогут ликвидировать предприятие, не заплатив уволенным

00:22 12.08.2020 (обновлено: 02:35 12.08.2020)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Работодатели больше не смогут ликвидировать предприятие, пока уволенные сотрудники не получат выплаты, положенные им по увольнению из-за ликвидации.
Соответствующие документы были подписаны еще 13 июля, но вступают в силу лишь спустя 30 дней после официального опубликования.
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Работодатель должен выплачивать сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, средства в размере средней зарплаты на протяжении трех месяцев. Такие выплаты положены всем уволенным по ликвидации сотрудникам и не зависят от возраста или стажа. Получать выплаты за второй и третий месяцы будут лишь те сотрудники, которые не нашли новое место работы.
Принятые законы обязали работодателя сначала произвести все выплаты уволенным сотрудникам, а уже после завершить ликвидацию предприятия. При этом работодателю разрешено заранее перечислить выплаты за второй и третий месяцы. При ликвидации организации в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ, должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат.
Раньше получение выходного пособия и среднемесячного заработка при увольнении было гарантировано, если право на него возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность.
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Однако сотрудник мог не получить положенных выплат, если в единый государственный реестр юридических лиц уже были внесены сведения о прекращении деятельности организации.
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