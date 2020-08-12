Работодатели не смогут ликвидировать предприятие, не заплатив уволенным

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Работодатели больше не смогут ликвидировать предприятие, пока уволенные сотрудники не получат выплаты, положенные им по увольнению из-за ликвидации.

Соответствующие документы были подписаны еще 13 июля, но вступают в силу лишь спустя 30 дней после официального опубликования.

Работодатель должен выплачивать сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, средства в размере средней зарплаты на протяжении трех месяцев. Такие выплаты положены всем уволенным по ликвидации сотрудникам и не зависят от возраста или стажа. Получать выплаты за второй и третий месяцы будут лишь те сотрудники, которые не нашли новое место работы

Принятые законы обязали работодателя сначала произвести все выплаты уволенным сотрудникам, а уже после завершить ликвидацию предприятия. При этом работодателю разрешено заранее перечислить выплаты за второй и третий месяцы. При ликвидации организации в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ, должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат.

Раньше получение выходного пособия и среднемесячного заработка при увольнении было гарантировано, если право на него возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность.