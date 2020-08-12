Лавров заявил о росте роли ООН

Он напомнил, что в последнее время ООН вменяют неспособность оперативно реагировать на возникающие вызовы и содействовать урегулированию международных кризисов. "Под этим предлогом некоторые западные страны пытаются навязывать мировому сообществу альтернативные механизмы принятия решений, действуя в русле концепции так называемого "миропорядка, основанного на правилах", - подчеркнул министр.

"В корне не согласен с такой критикой. Несмотря на все трудности, ООН остается краеугольным камнем послевоенного мироустройства, безальтернативной площадкой, на которой все без исключения страны имеют возможность на равноправной основе обсуждать и решать актуальные международные проблемы. Более того, на фоне усиления взаимозависимости государств и увеличения числа трансграничных угроз ее значение и востребованность бесспорно возрастают", - отметил Лавров. При этом он напомнил, что сейчас осуществляется масштабная реформа системы развития ООН, призванная способствовать достижению к 2030 году Целей устойчивого развития.

Лавров подчеркнул, что исключительно важную роль в урегулировании кризисов играет Совет Безопасности ООН. "Безусловно, по ряду сюжетов ему с трудом удается выходить на консенсус. Основная причина, как представляется, кроется в нежелании некоторых государств отказаться от логики "игры с нулевой суммой" в пользу общемировых интересов. Однако в отношении подавляющего большинства вопросов члены Совета успешно нащупывают общеприемлемые развязки", - сказал он.