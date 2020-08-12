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Лавров рассказал о подготовке к саммиту "ядерной пятерки" Совбеза ООН
Конкретной даты проведения встречи лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН пока нет, идет проработка организационных и субстантивных аспектов встречи, заявил РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:07
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, сергей лавров, великобритания, франция, китай, оон, сша, в мире

Лавров рассказал о подготовке к саммиту "ядерной пятерки" Совбеза ООН

00:07 12.08.2020
1022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Конкретной даты проведения встречи лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН пока нет, идет проработка организационных и субстантивных аспектов встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В настоящее время идет проработка организационных и субстантивных аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более, что создание Всемирной Организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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При этом министр подчеркнул, что РФ нацелена прежде всего на конкретный результат, а не стремится "успеть" провести встречу как можно быстрее.
"Ведь саммит позволит – с опорой на прочную почву Устава ООН – запустить серьезный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества, выйти на согласование общих "правил поведения", в том числе с целью сохранения глобального мира и предотвращения масштабного военного конфликта", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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РоссияСергей ЛавровВеликобританияФранцияКитайООНСШАВ мире
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