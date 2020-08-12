Лавров рассказал о подготовке к саммиту "ядерной пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Конкретной даты проведения встречи лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН пока нет, идет проработка организационных и субстантивных аспектов встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В настоящее время идет проработка организационных и субстантивных аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более, что создание Всемирной Организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
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При этом министр подчеркнул, что РФ нацелена прежде всего на конкретный результат, а не стремится "успеть" провести встречу как можно быстрее.
"Ведь саммит позволит – с опорой на прочную почву Устава ООН – запустить серьезный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества, выйти на согласование общих "правил поведения", в том числе с целью сохранения глобального мира и предотвращения масштабного военного конфликта", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.