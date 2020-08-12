Лавров рассказал о подготовке к саммиту "ядерной пятерки" Совбеза ООН

При этом министр подчеркнул, что РФ нацелена прежде всего на конкретный результат, а не стремится "успеть" провести встречу как можно быстрее.

"Ведь саммит позволит – с опорой на прочную почву Устава ООН – запустить серьезный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества, выйти на согласование общих "правил поведения", в том числе с целью сохранения глобального мира и предотвращения масштабного военного конфликта", - добавил он.