На запах крови. Переносчики тропических лихорадок уже в Европе

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые предупреждают: есть риск, что в ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций доберутся до Южной и Ученые предупреждают: есть риск, что в ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций доберутся до Южной и Восточной Европы Северной Америки . Это, в свою очередь, вызовет эпидемии редких болезней. А виной всему — глобальное потепление.

Между человеком и животным

В 2015 году британские и американские исследователи проверили, как самки комаров выбирают предполагаемую жертву. Несколько десятков насекомых поместили в специальное устройство — камеру с двумя соединенными с ней туннелями. В них одновременно просовывали руки два человека, после чего заслонки открывали, и комары летели на запах добычи.

Оказалось , если в эксперименте участвуют генетически идентичные близнецы, то насекомые распределяются между двумя добровольцами равномерно. Но в случае с разнояйцевыми двойняшками — у них ДНК совпадает лишь на 50 процентов — основная часть комаров устремлялась лишь к одному.

Авторы работы предположили: на выбор насекомых влияет доставшийся человеку при рождении набор генов. Каких именно, неизвестно — скорее всего, вырабатывающих вещества, которые привлекают или отпугивают кровососущих.

Впрочем, многое зависит и от самих комаров. Не все представители подвида Aedes aegypti — а именно их ученые использовали в экспериментах с близнецами и двойняшками — питаются исключительно человеческой кровью.

США) Исследователи из Принстонского университета собрали яйца Aedes aegypti в 27 точках по всей Африке южнее Сахары — и в густонаселенных городах, и там, где жителей совсем немного. Затем вырастили взрослых комаров и отобрали исключительно самок: кровью питаются женские особи, мужским достаточно сока растений. А дальше повторили эксперимент 2015 года, только роль близнеца выполняла морская свинка: в один туннель поместили человеческую руку, а во второй — грызуна. Неожиданно, но большинство насекомых предпочли животное.

Остальные — представители нескольких западноафриканских популяций — явных пристрастий не продемонстрировали. Интересно, что выбор соотносился с численностью людей, живущих в радиусе 20 километров от места сбора яиц. Городским комарам в отличие от сельских собратьев больше пришлась по вкусу человеческая кровь.

Кроме того, руку добровольца чаще выбирали особи, которых вывели из яиц, собранных в засушливой местности, где количество осадков сильно зависит от времени года. Исследователи предположили: скорее всего, пять-десять тысяч лет назад именно неблагоприятный климат заставил комаров селиться вблизи человеческого жилья, ведь там всегда есть вода, что увеличивает шансы на размножение. А кровь Homo sapiens — по всей видимости, дополнительный бонус.

Поэтому и сегодня большинство комаров все-таки предпочитают кровь животного. Однако ученые предупреждают: уже к 2050 году популяции этих насекомых в разных уголках Африки перейдут исключительно на "человеческий" рацион. А значит, опасные инфекции будут распространяться быстрее.

Лихорадка по-европейски

Интерес ученых именно к Aedes aegypti — его еще называют желтолихорадочным комаром — понятен: это переносчик денге, чикунгуньи, вируса Зика и желтой лихорадки. Родина насекомого — Африка. Сегодня оно обитает во всех тропических регионах, но, судя по прогнозам специалистов, вскоре пойдет в наступление на север.

Так, в апреле прошлого года на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям эксперты предупреждали : из-за глобального потепления тропические болезни появятся во многих странах Европы. А уже в августе специалисты Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний зафиксировали три случая заражения вирусом Зика во Франции : речь шла об инфицировании через укус комара в районе города Йер.

Исследователи предположили , что главный подозреваемый Aedes aegypti до Франции все-таки не добрался. Виновником объявили его дальнего родственника — тигрового комара Aedes albopictus: он тоже переносит вирус Зика. Насекомое обитает на юге Европы , но, как считают американские ученые, в ближайшие 30 лет заселит более северные регионы. Специалисты не исключают, что к 2050 году Европу и Северную Америку может облюбовать и желтолихорадочный комар Aedes aegypti.

К таким же выводам склоняются эксперты из Университета Ливерпуля . По их оценкам, глобальное потепление в ближайшие десятилетия может спровоцировать вспышку лихорадки Зика в странах Восточной Европы.

Климат в пользу комаров

Российские ученые тоже отмечают : из-за климатических изменений ареалы комаров, переносящих тропические инфекции, сдвигаются севернее. А значит, в ближайшие годы с этими болезнями рискуют столкнуться и россияне.

По крайней мере, в последние десять лет в Астраханской и Волгоградской областях фиксируются случаи заражения лихорадкой Западного Нила, а виды Aedes — переносчики лихорадки денге и вируса Зика — обитают в Сочи . Правда, там недостаточно тепло , поэтому инфицировать человека комары не могут.

Однако есть вероятность, что все изменится, — об этом предупреждают шведские и немецкие ученые. Вирусы — например, чикунгунья — способны быстро реплицироваться в теле комара. Условия — относительно высокая температура среды в течение дня и отсутствие долгой засухи.