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На запах крови. Переносчики тропических лихорадок уже в Европе
Ученые предупреждают: есть риск, что в ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:00
комар
вирус зика
биология
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комар, вирус зика, биология, здоровье, открытия - риа наука, принстонский университет, франция, европа, сша

На запах крови. Переносчики тропических лихорадок уже в Европе

08:00 12.08.2020
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© AP Photo / LM OteroКомары переносчики вируса Зика
Комары переносчики вируса Зика
© AP Photo / LM Otero
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые предупреждают: есть риск, что в ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций доберутся до Южной и Восточной Европы, Северной Америки. Это, в свою очередь, вызовет эпидемии редких болезней. А виной всему — глобальное потепление.

Между человеком и животным

В 2015 году британские и американские исследователи проверили, как самки комаров выбирают предполагаемую жертву. Несколько десятков насекомых поместили в специальное устройство — камеру с двумя соединенными с ней туннелями. В них одновременно просовывали руки два человека, после чего заслонки открывали, и комары летели на запах добычи.
Оказалось, если в эксперименте участвуют генетически идентичные близнецы, то насекомые распределяются между двумя добровольцами равномерно. Но в случае с разнояйцевыми двойняшками — у них ДНК совпадает лишь на 50 процентов — основная часть комаров устремлялась лишь к одному.
Авторы работы предположили: на выбор насекомых влияет доставшийся человеку при рождении набор генов. Каких именно, неизвестно — скорее всего, вырабатывающих вещества, которые привлекают или отпугивают кровососущих.
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Впрочем, многое зависит и от самих комаров. Не все представители подвида Aedes aegypti — а именно их ученые использовали в экспериментах с близнецами и двойняшками — питаются исключительно человеческой кровью.
Исследователи из Принстонского университета (США) собрали яйца Aedes aegypti в 27 точках по всей Африке южнее Сахары — и в густонаселенных городах, и там, где жителей совсем немного. Затем вырастили взрослых комаров и отобрали исключительно самок: кровью питаются женские особи, мужским достаточно сока растений. А дальше повторили эксперимент 2015 года, только роль близнеца выполняла морская свинка: в один туннель поместили человеческую руку, а во второй — грызуна. Неожиданно, но большинство насекомых предпочли животное.
Остальные — представители нескольких западноафриканских популяций — явных пристрастий не продемонстрировали. Интересно, что выбор соотносился с численностью людей, живущих в радиусе 20 километров от места сбора яиц. Городским комарам в отличие от сельских собратьев больше пришлась по вкусу человеческая кровь.
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Кроме того, руку добровольца чаще выбирали особи, которых вывели из яиц, собранных в засушливой местности, где количество осадков сильно зависит от времени года. Исследователи предположили: скорее всего, пять-десять тысяч лет назад именно неблагоприятный климат заставил комаров селиться вблизи человеческого жилья, ведь там всегда есть вода, что увеличивает шансы на размножение. А кровь Homo sapiens — по всей видимости, дополнительный бонус.
Поэтому и сегодня большинство комаров все-таки предпочитают кровь животного. Однако ученые предупреждают: уже к 2050 году популяции этих насекомых в разных уголках Африки перейдут исключительно на "человеческий" рацион. А значит, опасные инфекции будут распространяться быстрее.

Лихорадка по-европейски

Интерес ученых именно к Aedes aegypti — его еще называют желтолихорадочным комаром — понятен: это переносчик денге, чикунгуньи, вируса Зика и желтой лихорадки. Родина насекомого — Африка. Сегодня оно обитает во всех тропических регионах, но, судя по прогнозам специалистов, вскоре пойдет в наступление на север.
Так, в апреле прошлого года на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям эксперты предупреждали: из-за глобального потепления тропические болезни появятся во многих странах Европы. А уже в августе специалисты Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний зафиксировали три случая заражения вирусом Зика во Франции: речь шла об инфицировании через укус комара в районе города Йер.
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ВОЗ: вирус Зика распространился в 64 государствахЭти данные приводятся с 1 января 2007 года по 13 апреля 2016 года в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.
Исследователи предположили, что главный подозреваемый Aedes aegypti до Франции все-таки не добрался. Виновником объявили его дальнего родственника — тигрового комара Aedes albopictus: он тоже переносит вирус Зика. Насекомое обитает на юге Европы, но, как считают американские ученые, в ближайшие 30 лет заселит более северные регионы. Специалисты не исключают, что к 2050 году Европу и Северную Америку может облюбовать и желтолихорадочный комар Aedes aegypti.
К таким же выводам склоняются эксперты из Университета Ливерпуля. По их оценкам, глобальное потепление в ближайшие десятилетия может спровоцировать вспышку лихорадки Зика в странах Восточной Европы.

Климат в пользу комаров

Российские ученые тоже отмечают: из-за климатических изменений ареалы комаров, переносящих тропические инфекции, сдвигаются севернее. А значит, в ближайшие годы с этими болезнями рискуют столкнуться и россияне.
По крайней мере, в последние десять лет в Астраханской и Волгоградской областях фиксируются случаи заражения лихорадкой Западного Нила, а виды Aedes — переносчики лихорадки денге и вируса Зика — обитают в Сочи. Правда, там недостаточно тепло, поэтому инфицировать человека комары не могут.
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Однако есть вероятность, что все изменится, — об этом предупреждают шведские и немецкие ученые. Вирусы — например, чикунгунья — способны быстро реплицироваться в теле комара. Условия — относительно высокая температура среды в течение дня и отсутствие долгой засухи.
Именно такой климат установится в Европе и Северной Америке уже к 2100 году, если средняя глобальная температура вырастет примерно на 4,6 градуса Цельсия — по мнению авторов работы, это самый вероятный сценарий. Избежать его возможно, но для этого борьбу с потеплением начинать надо уже сейчас.
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РИА НаукакомарВирус ЗикабиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаПринстонский университетФранцияЕвропаСША
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