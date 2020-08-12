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Новосибирский зоопарк показал щенков редких кустарниковых собак
Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии подросших щенков кустарниковых собак и рассказал об их особенностях. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T01:50
2020-08-12T11:03
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Новосибирский
зоопарк опубликовал
фотографии подросших щенков кустарниковых собак и рассказал об их особенностях.
"Щенкам кустарниковых собак исполнилось два месяца. Когда мы впервые рассказали о малышах, они только начинали знакомиться с внешним миром и ненадолго покидали свой домик, — пишут сотрудники зоосада. — Времени прошло совсем немного, но щенки заметно подросли".
В зоопарке уточняют, что они не могут усидеть на месте, подолгу гуляют (особенно по вечерам). Родители, Боб и Мана, нежно относятся к своим дочкам и с готовностью включаются в их игры.
При этом видно, что родители постоянно контролируют и оберегают малышей.
"Интересно, что они по-прежнему кормят детей только в укрытии. Когда приходит время, родители подают детенышам характерный голосовой сигнал, и те послушно следуют в домик, — рассказывают сотрудники. — Боб и Мана приносят туда кусочки мяса".
Семья кустарниковых собак живет в уличном вольере, так что щенков можно легко увидеть.