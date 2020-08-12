Розовые озера и наши Мальдивы. Где в Крыму сделать лучшие фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Олеся Печенкина. Крым у большинства ассоциируется с морем, но пляжным отдыхом туристическая программа не исчерпывается. Тут множество природных достопримечательностей: розовые озера и водоем в форме сердца, гора Ай-Петри и Белая скала, а еще есть крымские Мальдивы, Бали и даже Швейцария. Самые фотогеничные места полуострова — в материале РИА Новости.

Розовые озера

В Крыму есть несколько таких водоемов, но самые популярные у любителей кадров цвета сладкой ваты — Кояшское недалеко от Керчи и Сасык-Сиваш между городами Саки и Евпатория.

Столь необычную окраску создают микроскопические водоросли, выделяющие много бета-каротина. Хотя большую часть года это не заметно: Кояшское розовеет в мае, Сасык-Сиваш — в июле-августе.

На съемку стоит взять с собой запасную обувь и развевающееся платье (лучше розовое). Первое пригодится, так как берега могут быть довольно грязными, а второе — для удачного кадра. При планировании фотосессии учитывайте, что на закате озера становятся еще прекраснее!

"Сердце Крыма"

В Кадыковском карьере в районе Балаклавы, близ Севастополя, когда-то добывали известняк. Теперь тут водоем. Его облюбовали дикие птицы, лисы и, разумеется, фотографы, которые называют это озеро "Сердцем Крыма".

Правда, чтобы в кадре получилось именно сердце, надо знать, откуда снимать. Ищите романтичный ракурс по координатам 44.515574, 33.562398.

Дорога в небо

На вершину Ай-Петри можно попасть по канатной дороге из Ялты или пешком по знаменитой Боткинской тропе. Туман здесь бывает чаще, чем в любом другом уголке страны. Такая погода хороша для мистических фотографий.

Прогуляйтесь по 45-метровому подвесному мосту под названием "Дорога в небо". Цена — 500 рублей. Кстати, несовершеннолетних на аттракцион храбрости не пускают.

Мыс Фиолент

Чем не балийский Нуса-Пенида? Мыс Фиолент находится в 15 километрах от Севастополя. Отсюда открывается вид на галечный Яшмовый пляж с насыщенной лазурной водой. На склонах растет можжевельник, поэтому морской бриз смешивается с бодрящим ароматом кустарника.

На мысе Фиолент пары любят делать подобные фото. Благодаря ракурсу кажется, что девушка висит на огромной высоте. На самом деле там, где заканчивается кадр, начинается земля. Никакой опасности модели не грозит, но выглядит впечатляюще.

"Аллея вождей"

Для поклонников дайвинга в Крыму есть совершенно удивительная локация для фотографий — подводный музей "Аллея вождей" близ мыса Тарханкут. Здесь есть бюсты Карла Маркса, Иосифа Сталина, композитора Людвига ван Бетховена, поэта Сергея Есенина и другие. Коллекция постоянно расширяется.

Белая скала

Ак-Кая в переводе с крымско-татарского — "белая скала". Это около одноименного села в Белогорском районе. Высота — 325 метров, сверху открывается чудесный вид, но утесом-великаном чаще любуются снизу.

В августе у Белой скалы ежегодно проходит однодневный Международный фестиваль воздухоплавания. Участники приезжают рано утром, чтобы подняться в небо на рассвете. Как в турецкой Каппадокии.

Звездопад воспоминаний

На гору Коклюк в Коктебеле приезжают влюбленные, чтобы загадать желание на падающую звезду. Белую ротонду возвели здесь в 1956 году, тогда ее называли "Беседкой ветров".

Сегодня туристы любуются панорамой на Амеретскую долину и Мертвую бухту, а еще на Карадаг. Совсем рядом и гора Клементьева, где занимаются парапланеризмом.

Крымские Мальдивы

Бескрайние белоснежные пляжи и чистейшая голубая вода, как на Мальдивах, — в крымском селе Поповка на западном берегу Крыма, неподалеку от Евпатории.

Это место вполне может конкурировать с побережьем какого-нибудь экзотического острова. Поскольку на Мальдивы сейчас не попасть, но очень хочется, самое время ехать в Поповку.

Водопад Джур-Джур

Водопад с музыкальным названием, означающим "журчащий", — самый мощный и полноводный в Крыму. Находится в Алуштинском регионе, в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал.

Здесь получаются фотографии, напоминающие об индонезийском острове Бали. Пока большинство границ на замке, приятно находить на отечественных просторах такие экзотичные ландшафты. Кстати, местные верят: если искупаться в Джур-Джур, обретешь любовь и счастье.

Крымская Швейцария

Озеро Панагия в селе Зеленогорье считается местом силы. Это в городском округе Алушта, а напоминает швейцарское Валензее. Некоторые считают, что озеру покровительствует Дева Мария, кто-то якобы видел при луне на водной глади ее лик.