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ТМХ: мы хотим быть на острие эффективности в решении инженерных задач
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ объявил о приеме работ на участие во Всероссийском конкурсе генеративного дизайна. Цель проекта -... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:01
технологии
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575660413_0:0:1000:563_1400x0_80_0_0_6ea6428c89bd6e62b6407bdcf7429c56.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
технологии, новости компаний - экономика

ТМХ: мы хотим быть на острие эффективности в решении инженерных задач

10:00 12.08.2020 (обновлено: 10:01 12.08.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой 2050.ЛАБВсероссийский конкурс генеративного дизайна
Всероссийский конкурс генеративного дизайна
© Фото : предоставлено пресс-службой 2050.ЛАБ
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ объявил о приеме работ на участие во Всероссийском конкурсе генеративного дизайна. Цель проекта - выявление новаторских дизайн-решений для применения в серийном производстве техники для рельсового транспорта, формирование кадрового резерва. Генеральным партнером конкурса стал ТМХ – один из крупнейших в мире производителей тягового подвижного состава. О том, что такое генеративный дизайн и каких результатов в холдинге ждут от конкурса РИА Новости рассказал генеральный директор "ТМХ Инжиниринг" Юрий Орлов:
- Что же такое генеративный дизайн, в чем актуальность конкурса?
- Это новый инструмент проектирования, позволяющий огромный массив операций и расчетов делегировать машине. Он дает инженеру или дизайнеру возможность быть генератором идеи или принципа, оптимальные же пути достижения результата генерируются программным путем.
В процессе проектирования последовательность действий - это всегда путь от идеи до воплощения. Раньше огромную часть сил и времени занимало определение путей реализации основного замысла. Затем, круг за кругом, дизайнер, отметая по своим критериям тупиковые идеи и решения, приходил к финальному результату. Сейчас же эту вторую часть работ ему помогает делать алгоритм.
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Второй проблемой были ограниченные знания дизайнера как знатока физических принципов и носителя определенных эстетических шаблонов. Все базировалось на его личном опыте. Программы генеративного дизайна создают миллионы решений, они не скованы знаниями, пристрастиями или компетенциями отдельного человека.
Третьим моментом является мгновенная реакция на изменения параметров первоначальной задачи. Если раньше при изменении инженерной задачи весь процесс начинался сначала, то сейчас ускорение в миллионы раз позволяет вносить корректировки мгновенно.
- Чем генеративный дизайн отличается от давно применяемого CAD?
- Удобством и скоростью. Классический CAD совершенствовался в автоматизации рутинных операций, а логика принятия решения оставалась за человеком. Теперь инженер задает видение результата или вводит первоначальные данные и совершенно не участвует в просчитывании результатов процесса. Он просто выбирает, вносит поправки в задачу и снова выбирает.
У дизайнеров появляется инструмент не эстетического, а функционального дизайна. Это способ проектирования, максимально приближенный к эволюции в природе. Раз за разом отбирается и "выживает" оптимальное решение.
С другой стороны, это способ нахождения новых эстетических принципов, не связанных со свойственными человеку чувствами баланса, симметрии, динамики. Главной становится функциональность.
- Какую задачу вы ставите перед конкурсантами?
Конкурсантам необходимо правильно поставить себе задачу, сформулировать ее основную идею. От того, насколько креативной она окажется, зависит, будет ли решение действительно свежим, или же это будет просто другая эстетика, не привносящая в мир ничего нового.
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Конкурсанты могут выбрать один из элементов конструкций интерьера и экстерьера подвижного состава: стол с опорой на щиток, багажную полку или опору пассажирского кресла. Главное - проекты должны быть созданы с помощью технологии генеративного дизайна.
- Почему в "ТМХ Инжиниринг" считают необходимым интегрировать профессиональные дизайнерские решения в объекты транспортного машиностроения?
- Для нас очень важно понимание всех будущих возможностей объединения как творческого, так и инженерного начал в проектировании. Мы хотим быть на острие эффективности в решении инженерных задач.
Современное транспортное машиностроение невозможно без глубокой интеграции с дизайн-культурой, без использования дизайн-инструментов в постановке задач. Мы говорим не о функции дизайна как украшательства, а о его базисной функции - создании комфорта. Мы говорим о слиянии дизайна как креативного инструмента и инжиниринга - как процесса, интегрирующего все процессы проектирования.
- Кто и по каким критериям будет оценивать поступившие на конкурс проекты?
- Основными критериями будут правильная постановка задачи и ответственный выбор из предложенных алгоритмами решений. Результат должен быть максимально функциональным, но при этом нести в себе то человеческое, что является основой любого творческого процесса.
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- Какие награды ждут победителей? Предполагает ли "ТМХ Инжиниринг" применить лучшие решения в производстве?
- Победители получат шанс увидеть свои решения в проектах ТМХ. Мы будем внимательно смотреть как на имеющиеся навыки участников конкурса, так и на их желание быть активными и креативными. Надеемся, что самые сильные из них однажды присоединятся к нашей команде в качестве создателей транспорта будущего.
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