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Группа Muse объявила дату выхода концертного фильма Simulation Theory
Участники британской рок-группы Muse объявили в Сети, что их концертный фильм Simulation Theory, посвященный одноименному альбому 2018-го года и мировому туру... РИА Новости, 12.08.2020
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, музыка, кино и сериалы, новости культуры, youtube, muse, лондон

Группа Muse объявила дату выхода концертного фильма Simulation Theory

07:06 12.08.2020 (обновлено: 07:12 12.08.2020)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Участники британской рок-группы Muse объявили в Сети, что их концертный фильм Simulation Theory, посвященный одноименному альбому 2018-го года и мировому туру 2019-го года, выйдет в кинотеатрах IMAX по всему миру 17-го августа, а затем, 21-го августа, на медиаплатформах.
"Мы невероятно взволнованы этим релизом, так как очень долго готовили этот проект. Не можем дождаться, когда вы его увидите", — написали участники Muse в инстаграме.
Известно, что в фильм войдут кадры из шоу, которое группа дала на арене О2 в Лондоне в сентябре прошлого года (всего в рамках тура Simulation Theory Muse выступили в 28 странах, перед более чем одним миллионом слушателей). Создавал проект режиссер Ланс Дрейк.
По информации NME, музыканты назвали свое кино "собственной версией" легендарного фильма группы Pink Floyd "Пинк Флойд: Стена" (1982 год), основанного на альбоме рокеров The Wall.
Судя по трейлеру, размещенному на YouTube, Muse тоже включили анимацию и разные метафоричные образы — в их случае, связанные с космосом и пришельцами и научно-фантастическом миром 80-х годов.
"Мы работали над этим фильмом до того, как случилась пандемия коронавируса, но в нем есть темы о вирусе, захватывающем реальность", — рассказывал NME в начале этого года фронтмен Мэттью Беллами.
Помимо показа на экранах, Simulation Theory будет также выпущен в виде специального бокс-сета в декабре этого года. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте группы.
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