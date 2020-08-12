В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя древние артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию, а также меч, которому около трех тысяч лет, сообщает Guardian

"Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья", — прокомментировал Маруиш Степьен.

По информации издания, Степьен занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня, когда наткнулся на металлические предметы, находящиеся на глубине полметра. Сигнал был настолько сильным, что он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Профессиональные археологи незамедлительно приехали и провели почти месяц, исследуя это место. На это время шотландец и его друзья разбили рядом с ними свой лагерь, так как хотели участвовать в раскопках от начала до конца.

"Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет", — подчеркнул кладоискатель.

В результате ученые обнаружили меч, находящийся в ножнах и украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, а также остатки декоративной "подвески-погремушки", которая прикреплялась к конской сбруе — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании

Discovery of Bronze Age horse harness and sword in Scotland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿is of "national significance" The detectorist alerted archaeologists who found a sword still in its scabbard, decorated straps, buckles, rings, “rattle pendant” & chariot wheel axle caps. https://t.co/rAw6P5BF5k pic.twitter.com/mvYvwC7cDV — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) August 10, 2020