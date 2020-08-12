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https://ria.ru/20200812/1575654533.html
В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя древние артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости культуры, археология, шотландия, великобритания

В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет

05:51 12.08.2020 (обновлено: 11:37 12.08.2020)
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© Фото : Crown Office CommunicationsАрхеолог-любитель Маруиш Степьен
Археолог-любитель Маруиш Степьен
© Фото : Crown Office Communications
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя древние артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию, а также меч, которому около трех тысяч лет, сообщает Guardian.

"Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья", — прокомментировал Маруиш Степьен.

По информации издания, Степьен занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня, когда наткнулся на металлические предметы, находящиеся на глубине полметра. Сигнал был настолько сильным, что он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.
Профессиональные археологи незамедлительно приехали и провели почти месяц, исследуя это место. На это время шотландец и его друзья разбили рядом с ними свой лагерь, так как хотели участвовать в раскопках от начала до конца.
"Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет", — подчеркнул кладоискатель.
В результате ученые обнаружили меч, находящийся в ножнах и украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, а также остатки декоративной "подвески-погремушки", которая прикреплялась к конской сбруе — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.
Глава подразделения Treasure Trove Эмили Фриман заявила: "Это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века. Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были здесь закопаны".
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