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Житель Удмуртии возродил вымершее село и призвал не уезжать из деревень
Фермер из Удмуртии Александр Корепанов без малого тридцать лет восстанавливает родную деревню Мувыр. В начале 80-х ее ликвидировали: здания сровняли с землей, а РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:36
электричество
коровы
фермеры
удмуртская республика (удмуртия)
игринский район
общество
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Вымирание села - совершенно естественный процесс, и никакие призывы его не остановят.
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удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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электричество, коровы, фермеры, удмуртская республика (удмуртия), игринский район, общество

Житель Удмуртии возродил вымершее село и призвал не уезжать из деревень

08:00 12.08.2020 (обновлено: 11:36 12.08.2020)
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© Фото : из личного архива Александра КорепановаАлександр Корепанов
Александр Корепанов
© Фото : из личного архива Александра Корепанова
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Фермер из Удмуртии Александр Корепанов без малого тридцать лет восстанавливает родную деревню Мувыр. В начале 80-х ее ликвидировали: здания сровняли с землей, а людей переселили. Корепанов решил возродить село: построил на пустыре дом, занялся хозяйством. После взялся за инфраструктуру — провел электричество и водопровод, проложил дорогу. Помогали бывшие соседи, со временем некоторые вернулись обратно. Как вымершему месту дали новую жизнь — в материале РИА Новости.

"Здесь мне и место"

Большинство жителей Мувыра на берегу реки Лоза — удмурты. В советское время тут было около 200 человек. Тогда никто и подумать не мог, что деревня исчезнет из административных реестров и географических карт, но в 1981-м ее признали бесперспективной и лишили статуса населенного пункта. Дома снесли, территорию расчистили под пашню. А людей перебросили в соседнюю Зуру.
"Я тогда служил в армии. О том, что деревни больше нет, рассказали в письме родные, — вспоминает Александр Корепанов. — Вернулся из армии в 1982-м — и сразу в Мувыр. Приезжаю, а там — пустота. Не поверил своим глазам: ничего не осталось, все разрушено — страшная картина. Тогда и решил: ни за что не брошу село. Здесь жили наши предки, здесь и мое место".
© Фото : из личного архива Александра КорепановаАлександр в деревне Мувыр
Александр в деревне Мувыр
© Фото : из личного архива Александра Корепанова
Александр в деревне Мувыр
В Зуре, по словам Александра, в те годы населения было почти пять тысяч человек. "Большой совхоз, много возможностей. Я там провел десять лет. После армии отучился заочно в сельскохозяйственном институте. Параллельно родителям по хозяйству помогал. И все время отцу твердил: надо вернуться в Мувыр. А он как-то бросил в ответ: "Сколько можно болтать? Давай за дело!" Так в 1992-м мы с ним начали строить дом среди пустоши. Ни воды, ни электричества, ни дорог. Над нами смеялись, говорили, ничего не получится. Но через год мы окончательно переехали всей семьей. Я тогда уже был женат, двое детей".
Вместе занялись хозяйством: завели скот, выращивали зерновые культуры. Озаботились и восстановлением инфраструктуры. "Дядя мой — электрик — помог наладить энергообеспечение. Потом отремонтировали дороги — посыпали глиной и камнями. Подключились друзья, поставили водонапорную башню — в доме появилась вода. Раньше пешком ходили до ключа, на себе таскали".
Первый сосед у Корепановых появился в 1995-м. "Односельчане видели, сколько сил мы вкладываем. Постепенно потянулись обратно. Сейчас у нас тринадцать домохозяйств — около сорока человек, в том числе семеро детей, — рассказывает Александр. — Местные заинтересованы в развитии деревни. Обратишься — никогда не откажут. Пятнадцать лет назад мы проложили хорошую четырехкилометровую гравийную дорогу. Потратили примерно два миллиона. Все из личных средств. А не так давно поставили вторую водонапорную башню — расход увеличился, одной уже не хватало".
© Фото : из личного архива Александра КорепановаОкрестности деревни
Окрестности деревни
© Фото : из личного архива Александра Корепанова
Окрестности деревни
С жильем Александр помогал новым соседям: материалы для двенадцати срубов предоставил безвозмездно. "Ни в каких компенсациях не нуждаюсь. Важно, чтобы люди вернулись и чувствовали себя комфортно. Часовню вот возвели, теперь это сельская достопримечательность. Выходишь из нее — открывается живописный вид на реку. Место выбрал не случайно — раньше именно здесь деревенские собирались на молитву".

"И слезы, и радость"

Усилия Александра дали результат: в 2009-м Мувыру официально вернули статус населенного пункта. "Я был на седьмом небе — слезы текли от счастья. Это стоило нам больших трудов".
Сельское хозяйство — главное, на чем держится деревня. Как только инфраструктуру более-менее восстановили, Корепанов серьезно занялся фермерством. "У меня почти 450 голов крупного рогатого скота. А начинали с одной коровы. Выращиваю зерновые и зернобобовые — овес, пшеницу, ячмень и прочее. Общая площадь земли — тысяча сто гектаров. Участков несколько: один — вокруг Мувыра, остальные — за десять, пятнадцать и тридцать километров. В основном все идет на корм, на продажу — только пять процентов".
© Фото : из личного архива Александра КорепановаКоровы
Коровы
© Фото : из личного архива Александра Корепанова
Коровы
У Корепанова небольшая команда — 14 человек. Всю необходимую технику он закупил на личные средства: "Старая, конечно, но пока держится. По возможности обновляю. У меня работает и молодежь, и те, кто только вышел на пенсию, — если рук не хватает".

"Скоро люди потянутся"

С отоплением, правда, проблемы: газа нет, обогреваются печкой. "Ладно, мы привыкли, — отмахивается фермер. — Вот только за дровами в одну сторону ехать сорок километров: ближний лесомассив под запретом. Неудобно. Посмотрим, получится ли решить это с властями".
Местные чиновники, к слову, помогают. "Дали грант на строительство небольшого завода по переработке молока. Работа кипит, надеюсь, осенью откроемся". На предприятие Александр возлагает большие надежды — ведь тогда появятся новые рабочие места: "Значит, и люди потянутся".
"А пока радуемся тому, что имеем. В прошлом году устроили большой праздник с конкурсами, песнями, танцами — отмечали десять лет с того дня, как Мувыр ожил. Пригласили бывших односельчан, друзей, гостей из других деревень. В этом году хотели организовать фестиваль регионального масштаба, но из-за эпидемии перенесли".

"Труд — всему голова"

В планах у Корепанова — развитие агротуризма. "Надо показать, что и в селах есть жизнь. Собираюсь восстановить деревянную водяную мельницу — именно с нее и началась история Мувыра в 1837 году". Идей много: "Как принимаюсь рассказывать — смеются. Но труд — всему голова. Я уже двадцать пять лет без отпуска — и ничего. Зато какой результат!"
© Фото : из личного архива Александра КорепановаДеревня Мувыр
Деревня Мувыр
© Фото : из личного архива Александра Корепанова
Деревня Мувыр
Фермер призывает жителей небольших сел в глубинке не бросаться "на чужбину". "Больно смотреть, как поля зарастают бурьяном. Многие думают, что здесь обитают неблагополучные семьи. А у нас, к примеру, все девушки — с высшим образованием. И парни не отстают. Если же не получилось с учебой, справляются с хозяйством на отлично. Все порядочные и здоровые".
Куда же Россия без деревень, говорит он напоследок. И добавляет: вот за что все мы должны держаться.
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ЭлектричествокоровыфермерыУдмуртская Республика (Удмуртия)Игринский районОбщество
Популярные комментарии
Работать на земле это тяжкий труд и должен оплачиваться в размер зарплаты депутатов Госдумы
12 августа, 08:32
Владислав Сусков
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Вымирание села - совершенно естественный процесс, и никакие призывы его не остановят.
12 августа, 09:19
aakaten
3000129
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