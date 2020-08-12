За уборкой мусора в Мурманске будет следить интеллектуальная система

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Работу коммунальных служб в Мурманской области будет контролировать автоматизированная информационная система. Для этого технику оснащают специальными датчиками.

"Инновация заключается в том, что мы можем в режиме реального времени контролировать не только постановку задач, но и исполнение коммунальных работ", — рассказал Иван Пархоменко, министр цифрового развития региона.

Таким образом, в регионе появится единый инструмент контроля качества уборки территорий муниципальных образований Мурманской области, которую выполняют подрядчики.

"Для контроля к системе подключаются городская коммунальная служба, администрация города и подрядчики, которые выполняют эти работы, что позволяет отследить, каким образом ставятся задачи, как они отрабатываются, насколько эффективно, быстро и своевременно", — подчеркнул Иван Пархоменко.

Современные технологии также помогут бережно относиться к применению коммунальной техники и при этом увеличить эффективность ее использования.

Система уже прошла пилотное испытание в жилом районе Росляково города Мурманска. Был успешно протестирован полный процесс — от формирования заданий по уборке до подтверждения их исполнения.