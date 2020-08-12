https://ria.ru/20200812/1575653241.html
За уборкой мусора в Мурманске будет следить интеллектуальная система
Работу коммунальных служб в Мурманской области будет контролировать автоматизированная информационная система. Для этого технику оснащают специальными... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T08:00
2020-08-12T13:02
хорошие новости
хорошие новости
мурманск
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575654206_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_10d4890565cb8a3748133a804f1b21ef.jpg
1
мурманск
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575654206_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_10d4890565cb8a3748133a804f1b21ef.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575654206_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85cc85ea6c06156f27e0f28f34e5f3f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575654206_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_4e5a635a89460724dc53d9236c3bed61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, мурманск, мурманская область
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Работу коммунальных служб в Мурманской области будет контролировать автоматизированная информационная система. Для этого технику оснащают специальными датчиками.
"Инновация заключается в том, что мы можем в режиме реального времени контролировать не только постановку задач, но и исполнение коммунальных работ", — рассказал Иван Пархоменко, министр цифрового развития региона.
Таким образом, в регионе появится единый инструмент контроля качества уборки территорий муниципальных образований Мурманской области, которую выполняют подрядчики.
"Для контроля к системе подключаются городская коммунальная служба, администрация города и подрядчики, которые выполняют эти работы, что позволяет отследить, каким образом ставятся задачи, как они отрабатываются, насколько эффективно, быстро и своевременно", — подчеркнул Иван Пархоменко.
Современные технологии также помогут бережно относиться к применению коммунальной техники и при этом увеличить эффективность ее использования.
Система уже прошла пилотное испытание в жилом районе Росляково города Мурманска. Был успешно протестирован полный процесс — от формирования заданий по уборке до подтверждения их исполнения.
Запуск системы запланирован до конца 2020 года.