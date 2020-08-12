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За уборкой мусора в Мурманске будет следить интеллектуальная система
Работу коммунальных служб в Мурманской области будет контролировать автоматизированная информационная система. Для этого технику оснащают специальными... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:02
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353
60
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хорошие новости, мурманск, мурманская область

За уборкой мусора в Мурманске будет следить интеллектуальная система

08:00 12.08.2020 (обновлено: 13:02 12.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку
Сотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Работу коммунальных служб в Мурманской области будет контролировать автоматизированная информационная система. Для этого технику оснащают специальными датчиками.
"Инновация заключается в том, что мы можем в режиме реального времени контролировать не только постановку задач, но и исполнение коммунальных работ", — рассказал Иван Пархоменко, министр цифрового развития региона.
Таким образом, в регионе появится единый инструмент контроля качества уборки территорий муниципальных образований Мурманской области, которую выполняют подрядчики.

"Для контроля к системе подключаются городская коммунальная служба, администрация города и подрядчики, которые выполняют эти работы, что позволяет отследить, каким образом ставятся задачи, как они отрабатываются, насколько эффективно, быстро и своевременно", — подчеркнул Иван Пархоменко.

Современные технологии также помогут бережно относиться к применению коммунальной техники и при этом увеличить эффективность ее использования.
Система уже прошла пилотное испытание в жилом районе Росляково города Мурманска. Был успешно протестирован полный процесс — от формирования заданий по уборке до подтверждения их исполнения.
Запуск системы запланирован до конца 2020 года.
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