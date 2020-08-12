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https://ria.ru/20200812/1575651353.html
Жительница США обнаружила в стиральной машине питона
Во Флориде местная жительница обнаружила внутри стиральной машины питона, сообщает UPI. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, флорида, коннектикут, сша

Жительница США обнаружила в стиральной машине питона

03:19 12.08.2020 (обновлено: 11:12 12.08.2020)
19076
© Depositphotos / hdamkeПитон
Питон
© Depositphotos / hdamke
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Во Флориде местная жительница обнаружила внутри стиральной машины питона, сообщает UPI.
Эмили Висник, которая недавно переехала из Коннектикута в квартиру в Уэст-Палм-Бич, рассказала, что в ее доме есть собственная прачечная, но она не знает, как рептилия забралась в агрегат.
Она подошла к машинке, увидела в ее окне какой-то предмет из змеиной кожи и подумала: "Кто же забросил стираться такую вещь?"
"Я начала доставать эту "одежду", и в моей руке начал кто-то шевелиться. Я закричала и увидела огромного питона", — говорит Эмили.
Сотрудники общества по защите животных, куда позвонила жительница Флориды, сообщили, что животное приползло через трубы. Офицер сказал, что в том же здании сосед ранее сообщал, что слышал звук, похожий на звук змеи, ползущей через систему вентиляции.
"Накануне происшествия сосед, живущий подо мной, спустился на ресепшн и сказал: "Звучит безумно, но я слышу шипение из системы вентиляции", — сказала Висник.
Специалисты достали змею и унесли из здания.
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