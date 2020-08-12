Жительница США обнаружила в стиральной машине питона

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Во Флориде местная жительница обнаружила внутри стиральной машины питона, Во Флориде местная жительница обнаружила внутри стиральной машины питона, сообщает UPI.

Эмили Висник, которая недавно переехала из Коннектикута в квартиру в Уэст-Палм-Бич, рассказала, что в ее доме есть собственная прачечная, но она не знает, как рептилия забралась в агрегат.

Она подошла к машинке, увидела в ее окне какой-то предмет из змеиной кожи и подумала: "Кто же забросил стираться такую вещь?"

"Я начала доставать эту "одежду", и в моей руке начал кто-то шевелиться. Я закричала и увидела огромного питона", — говорит Эмили.

Сотрудники общества по защите животных, куда позвонила жительница Флориды, сообщили, что животное приползло через трубы. Офицер сказал, что в том же здании сосед ранее сообщал, что слышал звук, похожий на звук змеи, ползущей через систему вентиляции.

"Накануне происшествия сосед, живущий подо мной, спустился на ресепшн и сказал: "Звучит безумно, но я слышу шипение из системы вентиляции", — сказала Висник.