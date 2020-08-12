Юлия Снигирь ищет маньяка в трейлере сериала Богомолова "Хороший человек"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер многосерийного триллера режиссера Константина Богомолова "Хороший человек" о поисках серийного убийцы.

В провинциальный город приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская, чтобы проверить информацию о существовании серийного убийцы в этих местах. Сотрудницу полиции встречают холодно. Единственным другом Евгении становится напарник — следователь Иван Крутихин, который помогает искать маньяка. Но поймет ли главная героиня, что ее товарищ и убийца — один и тот же человек?

Главные роли в сериале исполнили: Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков и другие.

Выход триллера планируется на видеосервисе Start 20 августа.