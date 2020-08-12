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Юлия Снигирь ищет маньяка в трейлере сериала Богомолова "Хороший человек"
На YouTube опубликовали трейлер многосерийного триллера режиссера Константина Богомолова "Хороший человек" о поисках серийного убийцы. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T01:26
2020-08-12T11:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, юлия снигирь, константин богомолов, игорь гордин, youtube, ксения собчак, москва
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер многосерийного триллера режиссера Константина Богомолова "Хороший человек" о поисках серийного убийцы.
В провинциальный город приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская, чтобы проверить информацию о существовании серийного убийцы в этих местах. Сотрудницу полиции встречают холодно. Единственным другом Евгении становится напарник — следователь Иван Крутихин, который помогает искать маньяка. Но поймет ли главная героиня, что ее товарищ и убийца — один и тот же человек?
Главные роли в сериале исполнили: Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков и другие.
Выход триллера планируется на видеосервисе Start 20 августа.
Изначально сюжет был основан на реальной истории ангарского маньяка Михаила Попкова (в январе 2015 года он был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах, за что получил второй пожизненный срок. — Прим. ред.). Однако при подготовке к съемкам Константин Богомолов значительно отошел от нее.