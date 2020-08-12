https://ria.ru/20200812/1575638931.html
В Тель-Авиве откроется плавучий кинотеатр
Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:08
2020-08-12T10:08
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
тель-авив
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575637628_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_97df1aa7a3ff018fbdf98906ab1faf3f.jpg
https://ria.ru/20200810/1575593028.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575637628_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_97df1aa7a3ff018fbdf98906ab1faf3f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575637628_66:0:1133:800_1400x0_80_0_0_4b93f6ea3772f7319900e91128333f9e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575637628_295:237:858:800_1400x0_80_0_0_44f8a8c71d657ed1fe07d9e65a0995db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, новости - туризм, тель-авив, израиль
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Власти пояснили, что пандемия наложила серьезные ограничения как на туризм, так и на культуру. Мероприятия на открытом воздухе представляют собой практически единственное решение для безопасной организации досуга.
Показ фильмов состоится под открытым небом Тель-Авива с 22 по 28 августа. Кинотеатр предложит зрителям всех возрастов до 70 лодок, которые будут расположены напротив большого экрана с соблюдением принципа двухметровой социальной дистанции.
"Средиземноморский город Тель-Авив находится на первом месте в списке самых посещаемых городов Израиля среди российских туристов, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Его приятный теплый климат позволил предложить такое нестандартное решение для проведения культурных мероприятий. И если инициатива полюбится местным жителям, вполне вероятно, что плавучий кинотеатр в скором будущем станет и местом притяжения туристов".