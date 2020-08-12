В Тель-Авиве откроется плавучий кинотеатр

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Власти пояснили, что пандемия наложила серьезные ограничения как на туризм, так и на культуру. Мероприятия на открытом воздухе представляют собой практически единственное решение для безопасной организации досуга.

Показ фильмов состоится под открытым небом Тель-Авива с 22 по 28 августа. Кинотеатр предложит зрителям всех возрастов до 70 лодок, которые будут расположены напротив большого экрана с соблюдением принципа двухметровой социальной дистанции.