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В Тель-Авиве откроется плавучий кинотеатр
Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T10:08
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коронавирус covid-19, новости - туризм, тель-авив, израиль

В Тель-Авиве откроется плавучий кинотеатр

10:08 12.08.2020
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© Фото : Плавучий кинотеатр. Муниципалитет округа Тель-Авив-ЯффоПлавучий кинотеатр в Тель-Авиве
Плавучий кинотеатр в Тель-Авиве
© Фото : Плавучий кинотеатр. Муниципалитет округа Тель-Авив-Яффо
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Муниципалитет округа Тель-Авив — Яффо объявил об открытии плавучего кинотеатра на озере в парке Яркон, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Власти пояснили, что пандемия наложила серьезные ограничения как на туризм, так и на культуру. Мероприятия на открытом воздухе представляют собой практически единственное решение для безопасной организации досуга.
Показ фильмов состоится под открытым небом Тель-Авива с 22 по 28 августа. Кинотеатр предложит зрителям всех возрастов до 70 лодок, которые будут расположены напротив большого экрана с соблюдением принципа двухметровой социальной дистанции.
"Средиземноморский город Тель-Авив находится на первом месте в списке самых посещаемых городов Израиля среди российских туристов, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Его приятный теплый климат позволил предложить такое нестандартное решение для проведения культурных мероприятий. И если инициатива полюбится местным жителям, вполне вероятно, что плавучий кинотеатр в скором будущем станет и местом притяжения туристов".
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