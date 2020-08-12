"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российская певица Российская певица Полина Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой, разместив в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике на отдыхе в Турции

"Какого морюшко", — подписала снимок исполнительница.

Однако многих больше заинтересовали не грамотность автора поста и пейзажи морского побережья Бодрума, где сейчас находится певица, а ее фигура.

"Боже! Скелет", — считает lin47671.

"Это уж слишком, Полин! Кости выпирают. Мне кажется, нужно набрать килограммов пять", — написала 7420aleksandra.

"Очень уж вы худы", — присоединился к обсуждению _kamil_fo_.

"Поправиться бы, Полиночка. Такая симпатичная, а худенькая", — прокомментировал sergeyi648.

"Полина, перестань худеть", — обратился к певице 62shamshin62.officeal.

"Слишком худая. Полина, пора браться за себя.Это некрасиво", — считает irina_kozinova.

Ранее Гагарина, которая после рождения сына Андрея в 2007 году, поправилась на 40 килограммов рассказывала , что прийти в форму и сбросить лишний вес ей помогла диета и физические нагрузки. За полгода работы над собой певице удалось похудеть на 30, а потом еще на десять килограммов. Благодаря этому вес певице стабильно держался в районе 47 килограммов.