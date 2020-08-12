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"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой
Российская певица Полина Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой, разместив в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике на отдыхе в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина, турция

"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой

02:33 12.08.2020 (обновлено: 02:39 12.08.2020)
11833
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина напугала поклонников чрезмерной худобой, разместив в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике на отдыхе в Турции.
"Какого морюшко", — подписала снимок исполнительница.
Однако многих больше заинтересовали не грамотность автора поста и пейзажи морского побережья Бодрума, где сейчас находится певица, а ее фигура.
"Боже! Скелет", — считает lin47671.
"Это уж слишком, Полин! Кости выпирают. Мне кажется, нужно набрать килограммов пять", — написала 7420aleksandra.
"Очень уж вы худы", — присоединился к обсуждению _kamil_fo_.
"Поправиться бы, Полиночка. Такая симпатичная, а худенькая", — прокомментировал sergeyi648.
"Полина, перестань худеть", — обратился к певице 62shamshin62.officeal.
"Слишком худая. Полина, пора браться за себя.Это некрасиво", — считает irina_kozinova.
Ранее Гагарина, которая после рождения сына Андрея в 2007 году, поправилась на 40 килограммов рассказывала, что прийти в форму и сбросить лишний вес ей помогла диета и физические нагрузки. За полгода работы над собой певице удалось похудеть на 30, а потом еще на десять килограммов. Благодаря этому вес певице стабильно держался в районе 47 килограммов.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыПолина ГагаринаТурция
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