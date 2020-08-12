СМИ: Зак Эфрон снимется в ремейке комедии "Трое мужчин и младенец"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский актер Зак Эфрон снимется в ремейке комедии 1987-го года студии Disney "Трое мужчин и младенец" для платформы Disney +, сообщает THR.
Известно, что продюсером проекта выбрали Гордона Грея, наиболее известного работой над спортивными драмами "Новичок" (2002 год) и "Вне игры" (2020 год) и Беном Аффлеком в главной роли. Сценарий написал Уилл Рейшель.
В THR уточняют, что сейчас ведутся поиски режиссера.
В оригинальном фильме Леонарда Нимоя с Томом Селлеком, Стивом Гуттенбергом и Тедом Дэнсоном действие разворачивается вокруг трех друзей-холостяков из Нью-Йорка, которые однажды обнаруживают на пороге своей роскошной квартиры младенца. Они начинают заботится о девочке по имени Мэри, пока однажды не сталкиваются с наркоторговцами, которые угрожают ребенку.
Комедия стала хитом и первым фильмом студии Disney с элементами боевика, преодолевшим отметку в 100 миллионов долларов в кинотеатрах США. В 1990-м году вышло продолжение — "Трое мужчин и маленькая леди" с тем же актерским составом, но другим режиссером.
Пока неизвестно, когда приступят к работе над ремейком картины, и кто составит компанию Заку Эфрону.