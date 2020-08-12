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https://ria.ru/20200812/1575631323.html
СМИ: Зак Эфрон снимется в ремейке комедии "Трое мужчин и младенец"
Американский актер Зак Эфрон снимется в ремейке комедии 1987-го года студии Disney "Трое мужчин и младенец" для платформы Disney +, сообщает THR. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T04:59
культура
зак эфрон
кино и сериалы
новости культуры
бен аффлек
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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зак эфрон, кино и сериалы, новости культуры, бен аффлек, нью-йорк (город), сша

СМИ: Зак Эфрон снимется в ремейке комедии "Трое мужчин и младенец"

04:57 12.08.2020 (обновлено: 04:59 12.08.2020)
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© Фото : предоставлено организаторами Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Родные земли" (At Any Price), режиссер Рамин Бахрани
Кадр из фильма Родные земли (At Any Price), режиссер Рамин Бахрани
© Фото : предоставлено организаторами Венецианского кинофестиваля
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский актер Зак Эфрон снимется в ремейке комедии 1987-го года студии Disney "Трое мужчин и младенец" для платформы Disney +, сообщает THR.
Известно, что продюсером проекта выбрали Гордона Грея, наиболее известного работой над спортивными драмами "Новичок" (2002 год) и "Вне игры" (2020 год) и Беном Аффлеком в главной роли. Сценарий написал Уилл Рейшель.
В THR уточняют, что сейчас ведутся поиски режиссера.
В оригинальном фильме Леонарда Нимоя с Томом Селлеком, Стивом Гуттенбергом и Тедом Дэнсоном действие разворачивается вокруг трех друзей-холостяков из Нью-Йорка, которые однажды обнаруживают на пороге своей роскошной квартиры младенца. Они начинают заботится о девочке по имени Мэри, пока однажды не сталкиваются с наркоторговцами, которые угрожают ребенку.
Комедия стала хитом и первым фильмом студии Disney с элементами боевика, преодолевшим отметку в 100 миллионов долларов в кинотеатрах США. В 1990-м году вышло продолжение — "Трое мужчин и маленькая леди" с тем же актерским составом, но другим режиссером.
Пока неизвестно, когда приступят к работе над ремейком картины, и кто составит компанию Заку Эфрону.
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КультураЗак ЭфронКино и сериалыНовости культурыБен АффлекНью-Йорк (город)США
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