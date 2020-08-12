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https://ria.ru/20200812/1575627575.html
Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон продали за 32,5 миллионов долларов
Дом, в котором когда-то жили супруги голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, был продан за 32,5 миллионов долларов, сообщает ET Canada. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T03:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, новости - недвижимость, беверли-хиллз, дженнифер энистон, брэд питт (уильям бредли)

Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон продали за 32,5 миллионов долларов

03:49 12.08.2020 (обновлено: 03:50 12.08.2020)
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© AP Photo / Chris PizzelloАмериканские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дом, в котором когда-то жили супруги голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, был продан за 32,5 миллионов долларов, сообщает ET Canada.
Знаменитости, которые поженились в 2000-м году, приобрели этот особняк 1934 года, расположенный в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), в 2001 году за 13,5 миллионов долларов. В 2006 году, через год после развода, Питт и Энистон продали дом примерно за 28 миллионов долларов.
В прошлом году стало известно, что здание площадью более тысячи квадратных метров вернулось на рынок недвижимости. Тогда его выставили за 56 миллионов долларов, однако желающих приобрести дом по такой цене не нашлось. В марте этого года она опустилась до 44 миллионов долларов.
Недавно поместье в ходе внебиржевой сделки приобрел покупатель, который решил остаться неизвестным. За дом он отдал 32,5 миллионов долларов. Эта сумма оказалась вдвое больше той, которую заплатили Брэд Питт и Дженнифер Энистон почти 20 лет назад.
Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы
6 августа, 20:54Культура
Дом, в котором снимали фильм "Эдвард руки-ножницы", выставили на продажу
По информации ET Canada, в особняке находится четыре спальни, тренажерный зал, домашний кинотеатр, кухня с обеденной зоной, бар и гостиная, выходящая к бассейну. На территории также есть новый теннисный корт и двухэтажный гостевой дом.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесНовости - НедвижимостьБеверли-ХиллзДженнифер ЭнистонБрэд Питт (Уильям Бредли)
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