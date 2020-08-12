Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон продали за 32,5 миллионов долларов

Калифорния, Знаменитости, которые поженились в 2000-м году, приобрели этот особняк 1934 года, расположенный в Беверли-Хиллз США ), в 2001 году за 13,5 миллионов долларов. В 2006 году, через год после развода, Питт и Энистон продали дом примерно за 28 миллионов долларов.

В прошлом году стало известно, что здание площадью более тысячи квадратных метров вернулось на рынок недвижимости. Тогда его выставили за 56 миллионов долларов, однако желающих приобрести дом по такой цене не нашлось. В марте этого года она опустилась до 44 миллионов долларов.

Недавно поместье в ходе внебиржевой сделки приобрел покупатель, который решил остаться неизвестным. За дом он отдал 32,5 миллионов долларов. Эта сумма оказалась вдвое больше той, которую заплатили Брэд Питт и Дженнифер Энистон почти 20 лет назад.