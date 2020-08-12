Режиссер "Льва" снимет третью часть "Трона" с Джаредом Лето, пишут СМИ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с Джаредом Лето в главной роли, СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с Джаредом Лето в главной роли, сообщает Deadline.

В издании уточняют, что "Трон" станет первым крупным проектом для кинематографиста. На протяжении нескольких лет он работал над низкобюджетными художественными картинами такими, как "Мария Магдалина" (2018 год) и "Лев", который принес Дэвису шесть "Оскаров".

По информации инсайдера, Гарт Дэвис настойчиво добивался этой работы и в конечном итоге убедил руководителей проекта назначить его режиссером. Правда, пока неизвестно, когда он приступит к съемкам.

Действие оригинального фильма 1982-го года с Джеффом Бриджесом в главной роли происходит внутри компьютерной программы "Grid", где похищают хакера и заставляют его участвовать в гладиаторских играх. Боевик, снятый Стивеном Лисбергером, не имел успеха и получил неоднозначные отзывы. Тем не менее, оказалось, что у картины было много почитателей, которые в течение последующих лет способствовали росту ее популярности.