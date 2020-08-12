Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200812/1575625222.html
Режиссер "Льва" снимет третью часть "Трона" с Джаредом Лето, пишут СМИ
СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:38
кино и сериалы
новости культуры
джефф бриджес
гарт дэвис
джаред лето
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575626567_0:38:1653:969_1400x0_80_0_0_dd18fc8db4879f91c5533a355bf0b026.jpg
https://ria.ru/20200806/1575435266.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575626567_0:38:1653:969_1400x0_80_0_0_dd18fc8db4879f91c5533a355bf0b026.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575626567_48:0:1653:1204_1400x0_80_0_0_aef2bf44503cc8d8be934d2c73bcf1e5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575626567_206:0:1410:1204_1400x0_80_0_0_9a8258b43d75a04433807105b8ab1e65.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, джефф бриджес, гарт дэвис, джаред лето

Режиссер "Льва" снимет третью часть "Трона" с Джаредом Лето, пишут СМИ

00:25 12.08.2020 (обновлено: 00:38 12.08.2020)
118
© Frazer Harrison/Getty Images/Jean-Baptiste Lacroix/ AFPРежиссер и кинооператор Гарт Дэвис/ Актер Джаред Лето
Режиссер и кинооператор Гарт Дэвис/ Актер Джаред Лето
© Frazer Harrison/Getty Images/Jean-Baptiste Lacroix/ AFP
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с Джаредом Лето в главной роли, сообщает Deadline.
В издании уточняют, что "Трон" станет первым крупным проектом для кинематографиста. На протяжении нескольких лет он работал над низкобюджетными художественными картинами такими, как "Мария Магдалина" (2018 год) и "Лев", который принес Дэвису шесть "Оскаров".
По информации инсайдера, Гарт Дэвис настойчиво добивался этой работы и в конечном итоге убедил руководителей проекта назначить его режиссером. Правда, пока неизвестно, когда он приступит к съемкам.
Действие оригинального фильма 1982-го года с Джеффом Бриджесом в главной роли происходит внутри компьютерной программы "Grid", где похищают хакера и заставляют его участвовать в гладиаторских играх. Боевик, снятый Стивеном Лисбергером, не имел успеха и получил неоднозначные отзывы. Тем не менее, оказалось, что у картины было много почитателей, которые в течение последующих лет способствовали росту ее популярности.
В итоге на студии Disney сняли продолжение под названием "Трон: Наследие" (2010 год) с Джеффом Бриджесом, Оливией Уайлд и Гарретом Хедлундом в главных ролях. Сиквел имел успех в мировом прокате и собрал 400 миллионов долларов.
Американский режиссер и сценарист Ниа ДаКоста
6 августа, 19:38Культура
Стало известно, кто снимет сиквел "Капитана Марвел"
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыДжефф БриджесГарт ДэвисДжаред Лето
Рекомендуем
Кадр из мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны
Друг Губки Боба собирается стать звездой собственного шоу
В Серебрянке ОМОН проверяет дворы
В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Лавров заявил о росте роли ООН
Врач у окна в госпитале COVID-19
Лавров заявил о недопустимости манипулирования темой коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске.
В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
Протесты в Минске
Силовики применяют светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова в Минске
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон продали за 32,5 миллионов долларов
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой
Протесты в Минске
В минском микрорайоне Уручье начались задержания протестующих
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров рассказал, что пандемия выявила во взаимодействии стран-членов ВОЗ
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Раскрыты детали ДТП, устроенного Ширвиндтом
Алисса Милано
Звезда "Зачарованных" считает, что из-за COVID-19 начала терять волосы
Фасад театра Практика
Театр "Практика" открывается для зрителей
Протесты в Минске
Третий день столкновений. Онлайн-репортаж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
12:38"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена
Лента новостейМолния