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Режиссер "Льва" снимет третью часть "Трона" с Джаредом Лето, пишут СМИ
СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:25
2020-08-12T00:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джефф бриджес, гарт дэвис, джаред лето
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, австралийский режиссер Гарт Дэвис, создавший драму "Лев" (2016 год), снимет третью часть научно-фантастической франшизы студии Disney "Трон" с Джаредом Лето в главной роли, сообщает
Deadline.
В издании уточняют, что "Трон" станет первым крупным проектом для кинематографиста. На протяжении нескольких лет он работал над низкобюджетными художественными картинами такими, как "Мария Магдалина" (2018 год) и "Лев", который принес Дэвису шесть "Оскаров".
По информации инсайдера, Гарт Дэвис настойчиво добивался этой работы и в конечном итоге убедил руководителей проекта назначить его режиссером. Правда, пока неизвестно, когда он приступит к съемкам.
Действие оригинального фильма 1982-го года с Джеффом Бриджесом в главной роли происходит внутри компьютерной программы "Grid", где похищают хакера и заставляют его участвовать в гладиаторских играх. Боевик, снятый Стивеном Лисбергером, не имел успеха и получил неоднозначные отзывы. Тем не менее, оказалось, что у картины было много почитателей, которые в течение последующих лет способствовали росту ее популярности.
В итоге на студии Disney сняли продолжение под названием "Трон: Наследие" (2010 год) с Джеффом Бриджесом, Оливией Уайлд и Гарретом Хедлундом в главных ролях. Сиквел имел успех в мировом прокате и собрал 400 миллионов долларов.