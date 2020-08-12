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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200812/1575625186.html
"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
2020-08-12T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное «правильное питание»? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
аудио, подкаст

"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

12:00 12.08.2020
122
Правда тела
"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
12:00
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге?
Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
02:00 Что такое правильное питание и существует ли оно вообще?
06:55 Правила питания для здоровых людей без ожирения
09:00 Есть или не есть углеводы?
10:30 Атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить
15:00 Что ещё кроме сахара?
16:00 "Работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять
19:00 Сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов
21:10 Теория калорийности не работает?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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