"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

122

Правда тела "Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле

Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?