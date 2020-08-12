https://ria.ru/20200812/1575625186.html
"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
2020-08-12T12:00
2020-08-12T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное «правильное питание»? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Правда тела". Существует ли правильное питание на самом деле
Пережёвывать по десять раз морковь с капустой и навсегда запретить себе торты, тирамису, эклеры и белый хлеб. Существует ли в диетологии универсальное "правильное питание"? Как правильно ограничить рацион, чтобы и похудеть, и не умереть раньше времени? И сколько, в конце концов, нужно есть белков, жиров и углеводов?
Чем опасно большое количество углеводов в рационе? Сахар вызывает привыкание? Считать калории больше не имеет смысла? И чем мы на самом деле думаем, если в кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге?
Категоричный взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова
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02:00 Что такое правильное питание и существует ли оно вообще?
06:55 Правила питания для здоровых людей без ожирения
09:00 Есть или не есть углеводы?
10:30 Атеросклеротические бляшки и гипогликемия: почему углеводы стоит ограничить
15:00 Что ещё кроме сахара?
16:00 "Работаем на унитаз": почему не вся пища усваивается, и как это понять
19:00 Сколько в итоге есть белков, жиров и углеводов
21:10 Теория калорийности не работает?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Редактор Ксения Драницина
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