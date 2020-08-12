"Дальневосточный гектар" помог сделать хобби источником доходов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителю Приморского края программа "Дальневосточный гектар" позволила не только осуществить мечту, но и круто изменить жизнь.

Не так давно Юрий Симоненко был руководителем одной из крупных cахалинских компаний, но контракт закончился, и предприниматель решил в корне изменить судьбу, рассказал он пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"У меня хобби — банное дело, и я уже давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша — производство банных веников. Есть кустарные истории бабушек и дедушек, а вот масштабных и стабильных объемов нет. Так и пришло решение", — поделился историей Симоненко.

Программа "Дальневосточный гектар" позволила выбрать и получить землю бесплатно, чтобы обустроить производственную базу для изготовления банных веников. Земельный участок по коллективной заявке на десять человек, по гектару на каждого участника группы, взяли в селе Алексеевка Надеждинского района, в 70 километрах от Владивостока. Там уже есть плантация для выращивания необходимого сырья и стоит временное жилище.

"В этих местах настоящий Клондайк — две огромные просеки с неиссякаемым сырьем и хорошая инфраструктура. Кроме того, сделали собственные посадки по сто кустов черной смородины и малины. Здесь же у нас поле иван-чая, мяты и ромашки, — рассказывает Юрий Симоненко. — На зимний период мы замораживаем веники, чтобы даже в самый лютый мороз люди могли насладиться свежим запахом зелени".

Поставки веников на любой вкус осуществляются по всему Дальнему Востоку.