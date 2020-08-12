"Дальневосточный гектар" помог сделать хобби источником доходов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителю Приморского края программа "Дальневосточный гектар" позволила не только осуществить мечту, но и круто изменить жизнь.
Не так давно Юрий Симоненко был руководителем одной из крупных cахалинских компаний, но контракт закончился, и предприниматель решил в корне изменить судьбу, рассказал он пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
"У меня хобби — банное дело, и я уже давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша — производство банных веников. Есть кустарные истории бабушек и дедушек, а вот масштабных и стабильных объемов нет. Так и пришло решение", — поделился историей Симоненко.
Программа "Дальневосточный гектар" позволила выбрать и получить землю бесплатно, чтобы обустроить производственную базу для изготовления банных веников. Земельный участок по коллективной заявке на десять человек, по гектару на каждого участника группы, взяли в селе Алексеевка Надеждинского района, в 70 километрах от Владивостока. Там уже есть плантация для выращивания необходимого сырья и стоит временное жилище.
"В этих местах настоящий Клондайк — две огромные просеки с неиссякаемым сырьем и хорошая инфраструктура. Кроме того, сделали собственные посадки по сто кустов черной смородины и малины. Здесь же у нас поле иван-чая, мяты и ромашки, — рассказывает Юрий Симоненко. — На зимний период мы замораживаем веники, чтобы даже в самый лютый мороз люди могли насладиться свежим запахом зелени".
Поставки веников на любой вкус осуществляются по всему Дальнему Востоку.
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно на сайте федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Люди берут землю, чтобы строить себе жилье, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности, среди которых научная и образовательная.