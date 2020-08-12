Жесткий ответ: EC защитит "Северный поток — 2" от санкций США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американцы вводят все новые санкции за "Северный поток — 2", но в Евросоюзе настроены решительно. После ряда заявлений немецких и европейских чиновников о нарушении суверенитета и неслыханной дерзости Вашингтона последуют конкретные действия. Почему Европа переходит от слов к делу и чем может ответить — в материале РИА Новости.

Угрозы и запугивания

Соединенные Штаты не оставляют попыток помешать России завершить строительство трубопровода в Балтийском море. В конгрессе одобрили новые меры.

"Убирайтесь немедленно", — посоветовал госсекретарь Майк Помпео иностранным участникам проекта. Ограничения затронут и "Турецкий поток". А тех, кто ослушается, ждут "серьезные неприятности".

В соответствии с обновленным законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), Вашингтон может заморозить американские активы участников "Северного потока — 2".

В конце июня Восточный комитет германской экономики (OAOEV), объединяющий страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, предложил ввести встречные ограничения. Глава OAOEV Михаэль Хармс отметил, что это ощутимо затронет интересы Вашингтона в Европе. "Возможны жесткие дипломатические заявления или компенсации для немецких компаний. Мы оставляем за собой право на защиту", — сказал Хармс.

В конце июля американский сенат распространил санкции на причастные к проекту страховые компании.

А в начале августа сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо с призывом прекратить работы, связанные с газопроводом. В противном случае, пригрозили американцы, порт Засниц ждет "финансовый крах".

Перетягивание каната

Это стало последней каплей. Немецкий бизнес потребовал решительных действий от европейских властей. "Голословные заявления никуда не ведут. Федеральное правительство и Еврокомиссия обязаны защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран. <...> Необходимы целенаправленные контрмеры", — подчеркнули в OAOEV.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, завершающий этап строительства "Северного потока — 2" напоминает перетягивание каната между США и Германией. В конце прошлого года Вашингтон уже принял оборонный бюджет, предусматривающий ограничения против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Тогда швейцарская фирма Allseas прекратила все работы. Однако Россия решила закончить проект собственными силами, отправив в Мукран суда "Академик Черский" и "Фортуна". Теперь же американские власти "нацелились именно на эти суда", указывает Süddeutsche Zeitung.

Но, как напоминает издание, порт принадлежит не частному лицу: на 90 процентов Мукраном владеет город Засниц, а еще на десять — земля Мекленбург — Передняя Померания. Поэтому в Минэкономики ФРГ расценили эти угрозы как "непревзойденную дерзость", а некоторые эксперты даже говорили об "объявлении экономической войны".

В начале августа стало ясно: единая позиция ЕС сформирована, Вашингтон получит скоординированный отпор.

"Европейская комиссия работает над "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС", чтобы заложить основу для механизма санкций, который также повысит устойчивость к экстерриториальным действиям третьих стран", — сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель назвал американские санкции против "Северного потока — 2" противоречащими международному праву.

Давно пора

Депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что Евросоюзу давно надо было создать механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран. По мнению парламентария, европейские чиновники тянули с этим решением из-за опасений за собственную карьеру.

Американцы выступают против проекта, поскольку стремятся навязать европейцам свой сжиженный природный газ. Однако "Северный поток — 2" поддерживают заинтересованные в надежных поставках топлива Германия и Австрия. А правительству Норвегии принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

Пока все ограничивается заявлениями, но, скорее всего, под механизмом противодействия Евросоюз понимает экономические санкций против США. И вариантов здесь много.

"Европа может ввести эмбарго на американскую продукцию, тот же СПГ, или пошлины на автомобили, что больно ударит по автоиндустрии США, переживающей сильный спад. Или запрет на сельскохозяйственный импорт, например кукурузу", — полагает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.