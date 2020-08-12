В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристов в Туристов в Испании призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает Express.

Полиция страны выявила, что в стране есть поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами.

Правоохранительные органы предупредили, что все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро. Были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро. Считается, что через Интернет было продано 100000 фальшивых евро.

Они все еще распространены в Испании. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.

Обычно на них есть письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно", но предупреждения были стерты. На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы.