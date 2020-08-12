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Туризм
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В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"
Туристов в Испании призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает Express. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, испания

В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"

00:26 12.08.2020 (обновлено: 00:40 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристов в Испании призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает Express.
Полиция страны выявила, что в стране есть поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами.
Правоохранительные органы предупредили, что все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро. Были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро. Считается, что через Интернет было продано 100000 фальшивых евро.
Они все еще распространены в Испании. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.
Обычно на них есть письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно", но предупреждения были стерты. На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы.
Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что не соответствует действительности.
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ТуризмНовости - ТуризмИспания
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