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В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"
Туристов в Испании призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает Express. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:26
2020-08-12T00:40
туризм
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Туристов в Испании
призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает
Express.
Полиция страны выявила, что в стране есть поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами.
Правоохранительные органы предупредили, что все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро. Были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро. Считается, что через Интернет было продано 100000 фальшивых евро.
Они все еще распространены в Испании. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.
Обычно на них есть письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно", но предупреждения были стерты. На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы.
Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что не соответствует действительности.