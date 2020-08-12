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День Военно-воздушных сил России
12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года. Согласно указу президента России от 31... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:42
россия
день военно-воздушных сил рф
справки
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россия, день военно-воздушных сил рф, справки

День Военно-воздушных сил России

00:42 12.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" пролетают над Красной площадью
Истребители Су-27 пилотажной группы Русские витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи пролетают над Красной площадью
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года. Согласно указу президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации", День ВВС получил статус памятного дня.
Отправной точкой в создании военной авиации России принято считать 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, когда был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
Первые самолеты, пригодные для использования в военных целях, появились в начале XX века.
С 1910 года Военное министерство России начало приобретать самолеты и готовить военных летчиков. К августу 1914 года в русской военной авиации имелось уже 263 самолета.
В годы Первой мировой войны (1914-1918) произошло количественное и качественное развитие авиационной техники, что повысило ее роль в бою. Военная авиация России из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род сухопутных войск, включавший в себя разведывательную, истребительную и бомбардировочную авиации. На завершающем этапе войны воздушные силы принимали участие во всех крупных фронтовых и армейских операциях и оказали существенное влияние на характер боевых действий.
Советские ВВС создавались вместе с Красной Армией. В Наркомате по военным делам 2 января 1918 года (20 декабря 1917 года по старому стилю) была учреждена Всероссийская коллегия по управлению Воздушным Флотом Республики, на которую возлагалось руководство формированием авиационных частей, центральных и местных управлений Воздушного Флота, сохранение и сбережение авиационного имущества, подготовка авиационных кадров, организация материально-технического обеспечения.
В том же году начался переход к строительству регулярных военно-воздушных сил. 24 мая было образовано Главное управление Рабоче-крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота, а в сентябре – Полевое управление авиации и воздухоплавания действующей армии. К ноябрю 1918 года в составе советских ВВС было 38, а к декабрю 1920 года – 83 авиаотряда (в том числе 18 морских). Всего в годы Гражданской войны на фронтах одновременно действовало до 350 советских самолетов.
После ее окончания за короткий срок были восстановлены и частично расширены авиационные предприятия, налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. В 1924-1933 годах на вооружение поступили истребители И-2, И-3, И-4, И-5, разведчики Р-1 и Р-3, тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3.
Совершенствовалась организационная структура ВВС. Красный Военно-Воздушный Флот в 1924 году был преобразован в ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), которые в 1932 году получили статус самостоятельного рода войск и состояли из авиации войсковой (в составе общевойсковых корпусов), армейской (в составе общевойсковых армий) и фронтовой (ВВС военных округов). В 1933 году тяжелая бомбардировочная авиация стала средством Главного Командования. В 1938 году советская морская авиация была выведена из состава ВВС и стала одним из родов сил флота.
В 1930-е годы на вооружение ВВС были приняты истребители И-15, И-16, И-153, бомбардировщики СБ, ДБ-3 (ДБ-Зф). В 1940-1941 годах начался серийный выпуск новых истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, бомбардировщиков Пе-2, Пе-8, штурмовиков Ил-2. К июню 1941 года ВВС СССР имели в своем составе 53,4% самолетов-истребителей, 41,4% бомбардировщиков и штурмовиков, 3,2% разведчиков, 2% транспортных самолетов.
В первые дни Великой Отечественной войны советская авиация понесла значительные потери. В тяжелых условиях принимались меры по укреплению ВВС, перестройке авиационной промышленности, подготовке авиационных кадров. В короткие сроки удалось значительно увеличить мощь советских ВВС. К середине лета 1943 года советская авиация прочно завоевала стратегическое господство в воздухе.
За годы войны советские ВВС совершили около 3125 тысяч боевых самолето-вылетов и нанесли противнику большой урон в живой силе и технике. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 57 тысяч самолетов противника.
В послевоенный период произошел переход от поршневой авиации к реактивной, продолжалось совершенствование организационной структуры частей и соединений. Одним из компонентов стратегических ядерных сил стала дальняя авиация, основу которой составили сверхзвуковые ракетоносцы. Фронтовая авиация, оснащенная сверхзвуковыми всепогодными истребителями, истребителями-бомбардировщиками, бомбардировщиками, разведчиками, боевыми и транспортными вертолетами, была способна выполнять различные задачи с применением обычных и ядерных средств поражения.
Военно-транспортная авиация перевооружилась на турбовинтовые самолеты большой грузоподъемности и дальности полета. Армейская авиация получила на вооружение различные типы вертолетов.
В 1991 году в составе Военно-воздушных сил СССР имелось 20 объединений, 38 дивизий и 211 авиационных полков.
В этот период боевой состав ВВС был представлен почти исключительно самолетами четвертого поколения (Ту-22М3, Су-24М/МР, Су-25, Су-27, МиГ-29 и МиГ-31).
Произошедший в конце 1991 года распад Советского Союза и последовавшие за ним события заметно ослабили Военно-воздушные силы. Значительная часть авиационной группировки (около 35%) осталась на территории бывших союзных республик (более 3400 самолетов, в том числе – 2500 боевых). Также на их территориях осталась наиболее подготовленная для базирования военной авиации аэродромная сеть, которая в сравнении с СССР сократилась в РФ практически вдвое (в первую очередь – на Западном стратегическом направлении). Резко снизился уровень летной и боевой подготовки летчиков ВВС.
В 1992 году Россия приступила к строительству Военно-воздушных сил как неотъемлемой части собственных Вооруженных Сил. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствования их структуры" к 1 января 1999 года был сформирован новый вид Вооруженных Сил – Военно-воздушные силы, в котором были объединены два самостоятельных вида Вооруженных Сил: Военно-воздушные силы и Войска Противовоздушной обороны (ПВО).
В 2003 году в состав Военно-воздушных сил была передана армейская авиация, в 2005-2006 годах – часть соединений и частей войсковой ПВО, оснащенных зенитными ракетными системами С-300В и комплексами "Бук". В апреле 2007 года на вооружение ВВС была принята зенитная ракетная система нового поколения С-400 "Триумф".
В 2009-2010 годах в организационной структуре ВВС произошли серьезные изменения: был осуществлен переход к двухуровневой (бригадно-батальонной) системе управления.
Были ликвидированы авиадивизии и авиаполки. Созданы крупные авиационные базы с мощной инфраструктурой.
Одновременно происходило активное обновление самолетного парка. На смену самолетам четвертого поколения стали приходить их новые модификации, а также современные типы самолетов (вертолетов), имеющие более широкие боевые возможности и летно-технические характеристики.
С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космические силы России.
Современные ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, группировок войск (сил); поражения войск (сил) и объектов противника с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск.
ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, тушение крупных лесных пожаров, эвакуацию пострадавших от различных стихийных бедствий и многие другие.
Современная военная авиация по своему предназначению и решаемым задачам подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
История отечественной военной авиации создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей, которые своим напряженным, самоотверженным трудом внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.
До 1997 года военные летчики не имели своего праздника и отмечали вместе с гражданскими авиаторами День Воздушного флота, который был установлен в 1933 году и отмечался до 1972 года 18 августа. Праздник был приурочен к концу летнего периода боевой подготовки военных воздушных сил, что позволяло совместить праздник с целым рядом состязаний и соревнований по авиационной технике, по технике пилотажа, огневой и тактической подготовке. Первое празднование Дня Воздушного флота прошло 18 августа 1933 года в Москве, на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе (на территории Ходынского поля), в ходе него были показаны образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. С этого дня, 18 августа стал всенародным праздником. Однако, несмотря на то, что был объявлен День "всего" Воздушного флота, то есть всей авиации СССР, включая авиацию Военно-морского флота, Гражданского воздушного флота, Общества содействия обороне, авиации и химическому строительству СССР (Осоавиахим) и др., Военно-воздушные силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и по численности, и по многообразию решавшихся задач играли в этом празднике ведущую роль.
Начиная с 1935 года авиапарады, посвященные Дню Воздушного Флота СССР, проводились в Тушино (Москва) в выходные дни, то есть не были жестко привязаны ко дню 18 августа, а иногда переносились на другой день или вообще отменялись по метеоусловиям. Даже во время Великой Отечественной войны страна праздновала День Воздушного Флота СССР, но воздушные парады не проводились.
В период с 1947 года по 1961 год День Воздушного Флота отмечался, как правило, в один из воскресных дней июля и сопровождался проведением воздушного парада в Тушино. С 1962 года праздник отмечался без ежегодных воздушных парадов (исключая 1967 и 1977 годы) 18 августа, а с 1972 года – в третье воскресенье августа.
Однако традиция проведения воздушных праздников, посвященных Дню Воздушного Флота СССР, сохранилась на региональном (местном) уровне. Ежегодно воздушные праздники проводились в Жуковском, Монино, Кубинке и в других городах авиационной принадлежности.
По мере роста значения составляющих Воздушного флота СССР появились День Гражданской авиации СССР (9 февраля, с 2013 года – День работника гражданской авиации), День авиации ВМФ (17 июля) и др. В 1997 году, отвечая на просьбы военных авиаторов, президент РФ установил своим указом День Военно-воздушных сил, но праздничные мероприятия, посвященные ему, проводятся в День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа).
С 2015 года, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, Воздушно-космические силы отмечают свой профессиональный праздник также 12 августа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004)
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