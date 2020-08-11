https://ria.ru/20200811/1575881722.html
Дикие лоси, косули и лисы чаще стали появляться на улицах Москвы
Несколько десятков диких лосей, косуль и лис вышли на улицы Москвы с начала года из-за расширения территории столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:40
2020-08-17T11:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Несколько десятков диких лосей, косуль и лис вышли на улицы Москвы
с начала года из-за расширения территории столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Дикие лоси, косули, лисы все чаще стали появляться на улицах столицы и выходить к человеческому жилью. С начала 2020 года зафиксировано 65 заявок от жителей, которые видели животных в московских парках и на улицах. По словам зоопсихологов, это связано с расширением городских территорий. Например, в ЮВАО часто встречаются лисы. За последние несколько недель зафиксировано 13 случаев встреч москвичей с лисами в Печатниках, Кузьминках, Люблино, Марьино и Некрасовке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дикие звери всегда избегают встречи с человеком, а отсутствие страха перед людьми может быть симптомом бешенства. В целях безопасности не стоит подходить к дикому животному, кормить его, нельзя кричать и проявлять агрессию. Необходимо спокойно, без резких движений, отойти "в любое безопасное место – скрыться в доме, в подъезде, за забором и вызвать экстренные службы по номеру 112".
"Если же зверь все-таки набросился на вас, постарайтесь не дать ему вас укусить, так как вирус больного животного передается вместе со слюной. В случае укуса полученную рану необходимо очистить, промыть и как можно скорее обратиться за помощью в больницу. Также необходимо рассказать детям о правилах безопасности при контакте с диким животным",- говорится в сообщении.