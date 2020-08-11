Дикие лоси, косули и лисы чаще стали появляться на улицах Москвы

"Дикие лоси, косули, лисы все чаще стали появляться на улицах столицы и выходить к человеческому жилью. С начала 2020 года зафиксировано 65 заявок от жителей, которые видели животных в московских парках и на улицах. По словам зоопсихологов, это связано с расширением городских территорий. Например, в ЮВАО часто встречаются лисы. За последние несколько недель зафиксировано 13 случаев встреч москвичей с лисами в Печатниках, Кузьминках, Люблино, Марьино и Некрасовке", - говорится в сообщении.