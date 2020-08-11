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В Мариинке у нескольких артистов выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция подтвердилась у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра, сообщил журналистам художественный руководитель-директор... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:11
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коронавирус в россии
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валерий гергиев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мариинский театр, валерий гергиев, общество

В Мариинке у нескольких артистов выявили коронавирус

23:11 11.08.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра, сообщил журналистам художественный руководитель-директор Мариинки Валерий Гергиев.
Ранее РИА Новости в пресс-службе театра сообщали, что в связи с обращением нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование на коронавирус. Сообщалось, что артисты находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей. Также там отмечали, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора артисты театра регулярно проходят тестирование, по результатам которого допускаются к работе.
"Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных (случаев коронавируса). Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому (лечились)… У нас подтвержденных два-три (случая)", - сказал Гергиев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мариинский театрВалерий ГергиевОбщество
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