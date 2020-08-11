В Мариинке у нескольких артистов выявили коронавирус

"Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных (случаев коронавируса). Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому (лечились)… У нас подтвержденных два-три (случая)", - сказал Гергиев.