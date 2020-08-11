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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575670533.html
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:13
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575262194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cf791b46e827cda0c9efa9a3fe15c091.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:08 11.08.2020 (обновлено: 23:13 11.08.2020)
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© Фото : RT/Максим АвдеевФотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
© Фото : RT/Максим Авдеев
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4611.
Всего за время пандемии в России выявили около 897 тысяч случаев заболевания COVID-19, 15 131 человек умерли, более 703 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 249 тысяч — приходится на Москву. При этом более 191 тысячи пациентов уже поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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