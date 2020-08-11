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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575670441.html
Фотокору МИА "Россия сегодня" запретили въезд в Белоруссию
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:03
протесты в белоруссии
россия
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минск
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, россия сегодня, минск, белоруссия, в мире

Фотокору МИА "Россия сегодня" запретили въезд в Белоруссию

23:03 11.08.2020
649
© РИА Новости / Мария ТабакФотокор МИА "Россия сегодня" Илья Питалев
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
© РИА Новости / Мария Табак
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет.
"Поставили в российский паспорт красивый штамп (о запрете на въезд в Белоруссию на 5 лет). Что ж, большая потеря", - рассказал РИА Новости журналист.
Ранее Питалев рассказал РИА Новости, что его задержали в понедельник в Минске около 18:30, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день провел в СИЗО "Жодино". Оттуда он вышел во вторник вечером и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.
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