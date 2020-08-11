https://ria.ru/20200811/1575670441.html
Фотокору МИА "Россия сегодня" запретили въезд в Белоруссию
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:03
2020-08-11T23:03
протесты в белоруссии
россия
россия сегодня
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
5
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россия сегодня, минск, белоруссия, в мире