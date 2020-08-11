Уличные бои с дубинками: вторая ночь протестов

Уличные бои с ОМОНом шли по всему городу. Против протестующих вывели спецтехнику, силовиков с гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В ответ митингующие кидали "коктейли Молотова", куски тротуарной плитки и скамейки, сооружали баррикады из мусорных баков. Сообщается об одном погибшем.