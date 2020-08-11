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Уличные бои с дубинками: вторая ночь протестов
Во вторую ночь после выборов в Минске продолжилось противостояние.
2020-08-11T22:15
белоруссия
видео
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Столкновения в Минске. День второй
Столкновения в Минске. День второй
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
белоруссия, видео, видео
Уличные бои с дубинками: вторая ночь протестов
Во вторую ночь после выборов в Минске продолжилось противостояние.
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Уличные бои с дубинками: вторая ночь протестов

22:01 11.08.2020 (обновлено: 22:15 11.08.2020)
5852
Во вторую ночь после выборов в Минске продолжилось противостояние.
Уличные бои с ОМОНом шли по всему городу. Против протестующих вывели спецтехнику, силовиков с гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В ответ митингующие кидали "коктейли Молотова", куски тротуарной плитки и скамейки, сооружали баррикады из мусорных баков. Сообщается об одном погибшем.
54336525
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