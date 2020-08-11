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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575668004.html
В Москве у посольства Белоруссии проходит акция в поддержку протестующих
Десятки человек принимают участие в протестной акции у посольства Белоруссии в Москве, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:58
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Гнать этих провокаторов из России. Хотят митинговать, пусть у себя дома митингуют. Так нет, они хотят чтобы их здесь разогнали, и опять Россия виновата. ПРАВОКАТОРЫ
131
То, что происходит в Москве у посольства Белоруссии - это не акция в поддержку протестующих, а попытка раскачать Россию! И Белоруссию надо спасать от возможной "цветной революции "!
42
28
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Ситуация около посольства Белоруссии в Москве
Ситуация около посольства Белоруссии в Москве
2020-08-11T21:34
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PT0M38S
Москва. Около посольства Белоруссии протестующие хором скандируют
Напротив посольства Белоруссии в Москве хором скандируют. По другую сторону Маросейки, у самого здания относительно спокойно.
2020-08-11T21:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
минск, белоруссия, в мире

В Москве у посольства Белоруссии проходит акция в поддержку протестующих

21:34 11.08.2020 (обновлено: 22:58 11.08.2020)
4996
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Десятки человек принимают участие в протестной акции у посольства Белоруссии в Москве, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся стоят с флагами, цветами и транспарантами. Периодически они скандируют: "Жыве Беларусь", "Лукашенко, уходи", "Света, мы с тобой", "Перемен", "Свободу политзаключенным".
Вдоль тротуара цепочкой выстроились сотрудники полиции, они призывают освободить место для прохожих, однако никого не трогают. Акция проходит мирно.
В некоторых белорусских городах третий день проходят массовые несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в Минске, там один митингующий погиб.
Люди также собираются у посольств республики в других странах.
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9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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30602107167
Обсудить 28
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Гнать этих провокаторов из России. Хотят митинговать, пусть у себя дома митингуют. Так нет, они хотят чтобы их здесь разогнали, и опять Россия виновата. ПРАВОКАТОРЫ
11 августа, 21:39
ВМВиталий Мальков
118100012
То, что происходит в Москве у посольства Белоруссии - это не акция в поддержку протестующих, а попытка раскачать Россию! И Белоруссию надо спасать от возможной "цветной революции "!
11 августа, 21:48
vvladimsam
3700005
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