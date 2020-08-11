В Москве у посольства Белоруссии проходит акция в поддержку протестующих

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Десятки человек принимают участие в протестной акции у посольства Десятки человек принимают участие в протестной акции у посольства Белоруссии Москве , обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшиеся стоят с флагами, цветами и транспарантами. Периодически они скандируют: "Жыве Беларусь", "Лукашенко, уходи", "Света, мы с тобой", "Перемен", "Свободу политзаключенным".

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Вдоль тротуара цепочкой выстроились сотрудники полиции, они призывают освободить место для прохожих, однако никого не трогают. Акция проходит мирно.

В некоторых белорусских городах третий день проходят массовые несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в Минске, там один митингующий погиб.

Люди также собираются у посольств республики в других странах.