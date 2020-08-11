"Открытие" за полгода получило 14,8 млрд руб чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 1 полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Банковская группа во вторник опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2020 года.

Как отмечается в пресс-релизе, совокупные активы группы по итогам I полугодия увеличились на 3% - до 3 373 миллиардов рублей.

По состоянию на 30 июня, общий норматив достаточности капитала группы ( Базель III) составил 14,7% (12,8% на конец 2019 года), регулятивный капитал достиг 383 миллиардов рублей (320 миллиардов рублей на 31 декабря 2019 года).

Доля банковского бизнеса группы в совокупных активах на 30 июня составила 78%, (2 616 миллиардов рублей), доля активов пенсионной деятельности составила 17% (589 миллиардов рублей, доля активов страховой деятельности - 5% (168 миллиардов рублей).

Кредитный портфель группы до вычета резервов за 6 месяцев 2020 года вырос на 12%, составив 1 508 миллиардов рублей. "Темпы роста кредитного портфеля банка "Открытие" в 1,5 раза превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц с долей рынка 2,7% и 2,1%, соответственно", - отмечается в сообщении.

При этом кредитный портфель юрлиц группы по итогам полугодия вырос на 10% до 1 089 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 18% до 419 миллиардов рублей, доля ипотеки в его структуре составила 47%, доля потребкредитов - 45%.

На 30 июня отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля (без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток) составило 7,9% (8,4% на 31 декабря 2019 года). Доля проблемных кредитов (кредиты Stage 3 и POCI) снизилась до 7,6% (8,4% на конец 2019 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 4,2% (3,8% на 31 декабря 2019 года). Показатели покрытия резервами проблемных кредитов и просроченной задолженности сохраняются на высоком уровне 103% и 186% на 30 июня 2020 года, соответственно.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы (1 928 миллиардов рублей), увеличившись по итогам I полугодия на 6%.

"Хороший запас ликвидности банка, высокий показатель достаточности капитала и сильные рыночные позиции позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса. Мы увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования – как физических, так и юридических лиц. А по темпам роста средств корпоративных клиентов мы показали более впечатляющую динамику, чем рынок в целом", - привели в пресс-службе комментарий президента – председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.

По его словам, чистая прибыль группы "очень близка к первоначальному плану на первое полугодие 2020 года, несмотря на кризис", в частности, благодаря хорошим результатам дочерних компаний - " Росгосстраха ", "Открытие Брокер", "Балтийского лизинга", НПФ и УК "Открытие".