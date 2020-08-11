Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.