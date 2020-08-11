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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575667681.html
Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска
События последних дней и инциденты с российскими журналистами не должны влиять на стратегию отношений Москвы и Минска, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:54
протесты в белоруссии
россия
мвд белоруссии
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, мвд белоруссии, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, политика

Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска

21:24 11.08.2020 (обновлено: 21:54 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. События последних дней и инциденты с российскими журналистами не должны влиять на стратегию отношений Москвы и Минска, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Стратегия отношения не меряется часами и днями... Даже при том, что есть сложности, и даже эти эпизоды в диалоге с нашими партнерами, чтобы освободили задержанных журналистов из России, они не должны нами трактоваться как угроза стратегии наших отношений", - заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии.
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Российские журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева
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Протесты в БелоруссииРоссияМВД БелоруссииДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
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11 августа, 21:30
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