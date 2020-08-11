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На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
На Сахалине отдыхающие нашли после шторма тушу загадочного существа. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:36
россия
земля - риа наука
сахалин
наука
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, земля - риа наука, сахалин, наука

На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа

21:06 11.08.2020 (обновлено: 21:36 11.08.2020)
22818
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалин
Сахалин
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Сахалине отдыхающие нашли после шторма тушу загадочного существа.
Как пишет издание "Сахалин и Курилы", оно достигало в длину нескольких метров.
Находкой уже заинтересовались ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Как сообщается, морского обитателя сфотографировали туристы 11 августа. Они заявили, что туша находится на побережье Долинского района, но уточнять координаты, чтобы облегчить специалистам поиск животного, отказались.
Эксперты из ВНИРО выдвинули несколько версий по поводу вида существа.
"Предположительно, это плавун или клюворыл. Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их нечасто. По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы", — сказали изданию ученые.
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11 августа, 21:18
Ю.Юрий .
542100
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