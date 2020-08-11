На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На На Сахалине отдыхающие нашли после шторма тушу загадочного существа.

Находкой уже заинтересовались ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как сообщается, морского обитателя сфотографировали туристы 11 августа. Они заявили, что туша находится на побережье Долинского района, но уточнять координаты, чтобы облегчить специалистам поиск животного, отказались.

Эксперты из ВНИРО выдвинули несколько версий по поводу вида существа.