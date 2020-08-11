Посол России заявил о содействии Белоруссии в освобождении журналистов

Российские журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева

"Мы сегодня в тесном взаимодействии с министром внутренних дел (Белоруссии) ... Караевым, первым заместителем Геннадием Казакевичем. И нам оказывают последовательное, заинтересованное содействие в освобождении российских граждан, которые принадлежат к журналистскому сообществу нашей страны", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1".

"В рамках заинтересованного отношения МВД мы получаем поддержку по освобождению журналистов из России", - добавил он.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.