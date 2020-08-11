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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575666707.html
Посол России заявил о содействии Белоруссии в освобождении журналистов
МВД Белоруссии оказывает последовательное, заинтересованное содействие в освобождении российских журналистов, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:54
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
дмитрий мезенцев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мвд белоруссии, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире

Посол России заявил о содействии Белоруссии в освобождении журналистов

20:54 11.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева
Российские журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии оказывает последовательное, заинтересованное содействие в освобождении российских журналистов, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы сегодня в тесном взаимодействии с министром внутренних дел (Белоруссии) ... Караевым, первым заместителем Геннадием Казакевичем. И нам оказывают последовательное, заинтересованное содействие в освобождении российских граждан, которые принадлежат к журналистскому сообществу нашей страны", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1".
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"В рамках заинтересованного отношения МВД мы получаем поддержку по освобождению журналистов из России", - добавил он.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
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Четверо освобожденных в Минске журналистов пересекли границу с Россией
Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
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