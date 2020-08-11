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Протесты в Белоруссии
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Фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева выпустили из СИЗО в Минске
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев в эфире... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:58
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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353
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минск, белоруссия, в мире

Фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева выпустили из СИЗО в Минске

20:51 11.08.2020 (обновлено: 21:58 11.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат выразил уверенность, что всех задержанных журналистов выпустят на свободу сегодня вечером, и назвал Питалева ярким фотохудожником.
Сам фотокор заявил, что направляется в Смоленск, вместе с ним депортируют и других россиян. Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день находился в СИЗО "Жодино".
"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", —рассказал он.
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По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, его камера не пострадала.
Ранее начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун предположил, что Питалеву могут запретить въезд в страну на определенный срок.
Вчера вечером фотокорреспондент перестал выходить на связь. Сообщалось, что перед этим он вместе с коллегами находился недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие. Позднее журналисты выяснили, что Питалев находится в СИЗО, эту информацию передали в российское посольство.
За последние несколько дней в Белоруссии задержали многих сотрудников СМИ, часть из них отпустили накануне. Отмечалось, что к некоторым применяли физическую силу.
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Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.
В российском МИД также призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски". Союз журналистов России выразил протест и потребовал немедленного освобождения освещавших беспорядки коллег.
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