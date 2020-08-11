Фотокора МИА "Россия сегодня" Питалева выпустили из СИЗО в Минске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала " Россия 24 ".

Дипломат выразил уверенность, что всех задержанных журналистов выпустят на свободу сегодня вечером, и назвал Питалева ярким фотохудожником.

Сам фотокор заявил, что направляется в Смоленск, вместе с ним депортируют и других россиян. Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день находился в СИЗО "Жодино".

"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", —рассказал он.

По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, его камера не пострадала.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун предположил, что Питалеву могут запретить въезд в страну на определенный срок.

Вчера вечером фотокорреспондент перестал выходить на связь. Сообщалось, что перед этим он вместе с коллегами находился недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие. Позднее журналисты выяснили, что Питалев находится в СИЗО, эту информацию передали в российское посольство.

За последние несколько дней в Белоруссии задержали многих сотрудников СМИ, часть из них отпустили накануне. Отмечалось, что к некоторым применяли физическую силу.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призывала власти и лично президента республики Александра Лукашенко освободить россиян. Она отмечала, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.