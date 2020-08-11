https://ria.ru/20200811/1575666066.html
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ESC Heart Failure,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:42
2020-08-11T20:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, открытия - риа наука, наука, медицина, общество, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию
, опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.
Как следует из отчета, врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми наблюдали в течение последующих двух лет.
Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.
"Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью", — следует из выводов ученых.
Врачи напоминают, что обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими. Отмечается, что поиск надежных неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.