Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно Ученые нашли новый индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию , опубликованному в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка.

Как следует из отчета, врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми наблюдали в течение последующих двух лет.

Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.

"Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью", — следует из выводов ученых.