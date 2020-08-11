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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575665592.html
В Киеве завершился митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии
Акция протеста граждан Белоруссии и Украины, которые не согласны с результатами выборов президента Белоруссии, у белорусского посольства в Киеве завершилась,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
киев
украина
в мире
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А этим "протестующим" в Киеве какое дело до Беларусии или появился повод вот и вышли.
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минск
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Митинг несогласных с итогами белорусских выборов у посольства в Киеве
Митинг несогласных с итогами белорусских выборов начался у посольства в Киеве
2020-08-11T20:35
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, киев, украина, в мире

В Киеве завершился митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии

20:35 11.08.2020 (обновлено: 22:03 11.08.2020)
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Акция протеста граждан Белоруссии и Украины, которые не согласны с результатами выборов президента Белоруссии, у белорусского посольства в Киеве завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее митингующие установили экран, на котором транслировали кадры столкновений ОМОНа и протестующих в Белоруссии. Многие принесли цветы к посольству в связи с гибелью одного из протестующих на акции в Минске. Кроме того, митингующие требовали, чтобы посольство обнародовало протокол голосования.
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На митинге выступили ряд активистов, которые призвали присутствующих всячески поддерживать протесты в Белоруссии, а также помогать, тем кто остался в Белоруссии с координацией митингов. Кроме того, они призвали международное сообщество "ввести санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии в ходе протестов".
Охрана здания посольства по-прежнему усилена, несмотря на то, что митингующие разошлись. Ситуация у посольства спокойная.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
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Несколько акций протеста прошли также у посольства Белоруссии на Украине, в ходе которых полиция Киева задержала несколько человек. На них составили админпротоколы и отпустили.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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В Москве у посольства Белоруссии проходит акция в поддержку протестующих
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А этим "протестующим" в Киеве какое дело до Беларусии или появился повод вот и вышли.
11 августа, 20:37
Зе Че так
1200000
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