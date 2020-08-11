В Киеве завершился митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии

КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Акция протеста граждан Белоруссии и Украины , которые не согласны с результатами выборов президента Белоруссии, у белорусского посольства в Киеве завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста граждан Белоруссии и, которые не согласны с результатами выборов президента Белоруссии, у белорусского посольства в Киеве завершилась, передает корреспондент РИА Новости.

Белоруссии . Многие принесли цветы к посольству в связи с гибелью одного из протестующих на акции в Минске . Кроме того, митингующие требовали, чтобы посольство обнародовало протокол голосования. Ранее митингующие установили экран, на котором транслировали кадры столкновений ОМОНа и протестующих в. Многие принесли цветы к посольству в связи с гибелью одного из протестующих на акции в. Кроме того, митингующие требовали, чтобы посольство обнародовало протокол голосования.

На митинге выступили ряд активистов, которые призвали присутствующих всячески поддерживать протесты в Белоруссии, а также помогать, тем кто остался в Белоруссии с координацией митингов. Кроме того, они призвали международное сообщество "ввести санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии в ходе протестов".

Охрана здания посольства по-прежнему усилена, несмотря на то, что митингующие разошлись. Ситуация у посольства спокойная.

Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.

Киева задержала несколько человек. На них составили админпротоколы и отпустили. Несколько акций протеста прошли также у посольства Белоруссии на Украине, в ходе которых полициязадержала несколько человек. На них составили админпротоколы и отпустили.

Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государстванабирает 80,08%, на втором местес 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.