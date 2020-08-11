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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575665479.html
Белоруссии небезразлична реакция из-за границы на итоги выборов
Белоруссии небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов, в республике внимательно за ней следят, заявила во вторник... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Белоруссии небезразлична реакция из-за границы на итоги выборов

20:33 11.08.2020
2140
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Белоруссии небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов, в республике внимательно за ней следят, заявила во вторник пресс-служба МИД.
"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
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В ведомстве также поблагодарили другие страны за прозвучавшие заявления "о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь". "Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно", - подчеркнули в МИД.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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