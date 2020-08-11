Белоруссии небезразлична реакция из-за границы на итоги выборов

"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба.

В ведомстве также поблагодарили другие страны за прозвучавшие заявления "о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь". "Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно", - подчеркнули в МИД.