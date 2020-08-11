Белоруссии небезразлична реакция из-за границы на итоги выборов

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Белоруссии небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов, в республике внимательно за ней следят, заявила во вторник пресс-служба МИД.
"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба.
В ведомстве также поблагодарили другие страны за прозвучавшие заявления "о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь". "Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно", - подчеркнули в МИД.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии
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