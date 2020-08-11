Туристы смогут получить кешбэк за осенний и зимний отдых в Подмосковье

Посетители на территории музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туристы, желающие посетить Московскую область, могут получить кешбэк за отдых, если они приедут в регион в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Об этом сообщил телеканал Туристы, желающие посетить Московскую область, могут получить кешбэк за отдых, если они приедут в регион в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Об этом сообщил телеканал "360"

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова назвала хорошей идею по привлечению туристов с помощью кешбэка.

Она уточнила, что на территории Подмосковья находятся свыше 5700 объектов культурного наследия и около 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей.

"Кроме того, постоянно совершенствуются сезонные туристические программы, развивается гостиничная отрасль", – добавила Самединова.