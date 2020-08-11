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Новости Подмосковья
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Туристы смогут получить кешбэк за осенний и зимний отдых в Подмосковье
Туристы, желающие посетить Московскую область, могут получить кешбэк за отдых, если они приедут в регион в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Об этом... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Туристы смогут получить кешбэк за осенний и зимний отдых в Подмосковье

20:21 11.08.2020
93
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители на территории музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области
Посетители на территории музея-заповедника Горки Ленинские в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туристы, желающие посетить Московскую область, могут получить кешбэк за отдых, если они приедут в регион в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Об этом сообщил телеканал "360".
Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова назвала хорошей идею по привлечению туристов с помощью кешбэка.
Она уточнила, что на территории Подмосковья находятся свыше 5700 объектов культурного наследия и около 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей.
Палаточный лагерь
Вчера, 15:00Новости Подмосковья
Более 30 тысяч детей отдохнут в подмосковных лагерях во вторую смену
"Кроме того, постоянно совершенствуются сезонные туристические программы, развивается гостиничная отрасль", – добавила Самединова.
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в котором обозначены правила получения кешбэка. В частности, стоимость туристической услуги должна быть не меньше 25 тысяч рублей, оплатить тур необходимо картой "Мир", период проживания в гостинице или специальном транспортном средстве должен составлять не менее четырех дней.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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