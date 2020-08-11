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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575664487.html
Белоруссия заявила о наличии фактов вмешательства в ее дела из-за рубежа
Белоруссия готова представить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий, в том числе и о... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:48
протесты в белоруссии
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минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200811/1575663225.html
Пусть хотя бы России предоставит.
13
Кому он собрался предоставлять эти доказательства, Западу? ))
12
11
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия заявила о наличии фактов вмешательства в ее дела из-за рубежа

20:17 11.08.2020 (обновлено: 20:48 11.08.2020)
9103
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Белоруссия готова представить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа, заявила во вторник пресс-служба МИД страны.
"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - говорится в заявлении, которое распространило ведомство.
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В МИД также призвали всех зарубежных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". "Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране", - сказано в заявлении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что Белоруссия еще до выборной кампании обращалась за содействием стран-партнеров, говоря о фактах "прямого внешнего вмешательства". "Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" - задались вопросом в ведомстве.
В МИД подтвердили, что на прошедшие президентские выборы пригласили миссию БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного, при этом отметив, что "тому есть ряд весомых причин". "Но ведь мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии", - добавили в пресс-службе.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Протестные акции продолжаются в Белоруссии и во вторник.
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932133613
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть хотя бы России предоставит.
11 августа, 20:22
Будущее Страны
610006
Кому он собрался предоставлять эти доказательства, Западу? ))
11 августа, 20:19
ИИгорь
361101
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