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Украина хочет стать основным партнером НАТО в Черном море
Украина готова стать основным партнером НАТО в Черном море в рамках программы расширенных возможностей Альянса, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера по... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:52
черное море
нато
украина
в мире
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черное море
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/68/1556476848_0:207:2906:1842_1400x0_80_0_0_6d24c4f9eb0caa101b7459a157ab70d4.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
черное море, нато, украина, в мире

Украина хочет стать основным партнером НАТО в Черном море

19:52 11.08.2020
1369
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
КИЕВ, 11 авг – РИА Новости. Украина готова стать основным партнером НАТО в Черном море в рамках программы расширенных возможностей Альянса, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений
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"Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз. Об этом заявила Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс", - говорится в сообщении на странице офиса в социальной сети Facebook.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Военнослужащие армии Украины
5 августа, 08:00
Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию
34511940
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Черное мореНАТОУкраинаВ мире
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