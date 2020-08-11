Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Солдаты внутренних войск оттеснили протестующих от станции метро "Пушкинская" в Солдаты внутренних войск оттеснили протестующих от станции метро "Пушкинская" в Минске , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в этом районе начались выборочные задержания. Постепенно людей в центре города становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, силовики пытаются помешать им собраться в одном месте.

Военные вооружены ружьями для резиновых пуль и светошумовыми гранатами, однако пока их не применяют — ограничиваются тем, что стучат дубинками по щитам. Проезжающие автомобили гудками выражают поддержку сторонникам оппозиции.

Станция метро и все прилегающие магазины и кафе закрыты. Заборы вдоль перекрестка украшены цветами в память о мужчине, погибшем в понедельник.

По данным Sputnik Беларусь , в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб.