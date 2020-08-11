https://ria.ru/20200811/1575663399.html
Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска
Солдаты внутренних войск оттеснили протестующих от станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:50
2020-08-11T22:39
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668902_5:0:634:354_1400x0_80_0_0_325ebf0e5c42012c8eccd89c90fe23cf.png
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200811/1575654950.html
Андрей Быстров
А где те кто голосовал "за" , вышли бы тоже и показали сколько их...)
41
Будущее Страны
Так они и вышли. Причём все. В спецснаряжении и с оружием.
32
111
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро "Пушкинская" в Минске
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро "Пушкинская" в Минске
2020-08-11T19:50
true
PT0M31S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668902_5:0:634:354_1400x0_80_0_0_325ebf0e5c42012c8eccd89c90fe23cf.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668902_84:0:556:354_1400x0_80_0_0_c6bf6a143b49896ee3df3790b6864268.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668902_143:0:497:354_1400x0_80_0_0_5f6eedb6b6ab3a5b557a24e6bb6287c8.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости.
Солдаты внутренних войск оттеснили протестующих от станции метро "Пушкинская" в Минске
, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в этом районе начались выборочные задержания. Постепенно людей в центре города становится все больше, отмечает корреспондент. Они наблюдают за происходящим, силовики пытаются помешать им собраться в одном месте.
Военные вооружены ружьями для резиновых пуль и светошумовыми гранатами, однако пока их не применяют — ограничиваются тем, что стучат дубинками по щитам. Проезжающие автомобили гудками выражают поддержку сторонникам оппозиции.
Станция метро и все прилегающие магазины и кафе закрыты. Заборы вдоль перекрестка украшены цветами в память о мужчине, погибшем в понедельник.
По данным Sputnik Беларусь
, в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко
лидирует с большим отрывом.
Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>