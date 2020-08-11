Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575663338.html
Страны Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией
Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией, следует из заявления, РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:47
протесты в белоруссии
белоруссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575529383_0:0:2870:1614_1400x0_80_0_0_de28cdad9baadc8a8aa924676ec95b63.jpg
https://ria.ru/20200811/1575656310.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
На Украине тоже вступили в диалог, чем закончился этот диалог известно....
16
Что это за оппозиция которая в правоохранительные органы коктейли молотва, взрыв пакеты и камин кидает? Благо, что не дошло до грабежа магазинов, как это обычно в США и Европе происходит.
15
5
белоруссия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575529383_0:0:2870:1614_1400x0_80_0_0_de28cdad9baadc8a8aa924676ec95b63.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575529383_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_82010d9e15c8b4936666d52ab8b92786.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575529383_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_6f47987abd8ac8cf76f0e0747ef6fff9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, европа, в мире

Страны Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией

19:46 11.08.2020 (обновлено: 19:47 11.08.2020)
2689
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
Участники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией, следует из заявления, распространенного финским МИД.

"Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в заявлении.

Главы МИД утверждают, что президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа, не соответствовали международным обязательствам Белоруссии и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми.
Министры иностранных дел в контексте событий, происходящих в Белоруссии, выражают серьезную озабоченность по поводу насилия в отношении демонстраций после выборов, которые произошли в ответ на сообщения о широко распространенных фальсификациях на выборах. "Мы очень обеспокоены сообщениями о телесных повреждениях, причиненных демонстрантам", - говорится в заявлении.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 17:15Протесты в Белоруссии
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. На втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. В понедельник протесты в разных городах Белоруссии продолжились.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
338011761
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
На Украине тоже вступили в диалог, чем закончился этот диалог известно....
11 августа, 20:09
АСАлександр Сергеевич
1500001
Что это за оппозиция которая в правоохранительные органы коктейли молотва, взрыв пакеты и камин кидает? Благо, что не дошло до грабежа магазинов, как это обычно в США и Европе происходит.
11 августа, 20:26
Игорь Розенер
1020003
Рекомендуем
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Цепкало назвала слова о руководстве протестами из-за рубежа обманом
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро Пушкинская в Минске
Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске
Белоруссия заявила о наличии фактов вмешательства в ее дела из-за рубежа
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы не верит, что Тихановская записала обращение добровольно
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов.
Белоруссии небезразлична реакция из-за границы на итоги выборов
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИД Белоруссии призвал соседей не спешить с громкими заявлениями
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Украина хочет стать основным партнером НАТО в Черном море
Спецтехника и силовики в центре Минска за Дворцом спорта. 11 августа 2020
В Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске
Митинг несогласных с итогами белорусских выборов у посольства в Киеве
В Киеве завершился митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
"Ни свободные, ни справедливые". В ЕС оценили итоги выборов в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния