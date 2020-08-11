Страны Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией

ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией, следует из заявления, распространенного финским МИД.

"Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в заявлении.

Главы МИД утверждают, что президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа, не соответствовали международным обязательствам Белоруссии и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми.

Министры иностранных дел в контексте событий, происходящих в Белоруссии, выражают серьезную озабоченность по поводу насилия в отношении демонстраций после выборов, которые произошли в ответ на сообщения о широко распространенных фальсификациях на выборах. "Мы очень обеспокоены сообщениями о телесных повреждениях, причиненных демонстрантам", - говорится в заявлении.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. На втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. В понедельник протесты в разных городах Белоруссии продолжились.