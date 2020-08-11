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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575663225.html
Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом
Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:44
валерий цепкало
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом

19:37 11.08.2020 (обновлено: 21:44 11.08.2020)
15153
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", - сказала Цепкало в видеообращении, выложенном на Youtube.

Вероника Цепкало сейчас, по данным РИА Новости, находится в России. Как сообщил агентству ее муж, было принято решение вновь покинуть Белоруссию по соображениям безопасности.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
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Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А кто у вас президент? да...так жена видиоблогера... зашибись))
11 августа, 19:45
Сергей Анатольевич
1064420128
И денег,денег сразу проси
11 августа, 19:40
Сергей Анатольевич
902800122
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