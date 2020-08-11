https://ria.ru/20200811/1575662957.html
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:31
2020-08-11T19:31
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574870102.html
https://ria.ru/20200724/1574864726.html
Игорь
Относительно неплохо. В Германии на 11%, в США на 33% падение.
60
Анатолий Попов
необходимо ещё раз поменять методику рассчётов иначе роста не будет вплоть до 2036-го года..
49
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат
.
В ведомстве отметили, что снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.При этом максимальное падение произошло в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению.
Меньше всего пострадало обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля и грузоперевозки. Кроме того, последствия кризиса в экономике едва коснулись сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха.
Столь глубокое падение квартального ВВП последний раз наблюдалось в России в 2009 году, когда максимально спад экономики достигал 11,2% в годовом выражении. Однако сопоставлять данные нельзя в связи с изменением в 2012 году методологии Росстата.