Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575662957.html
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:31
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/112111/01/1121110167_0:48:891:549_1400x0_80_0_0_a6f533da3a85bda4a1d52ac495c65e84.jpg
https://ria.ru/20200724/1574870102.html
https://ria.ru/20200724/1574864726.html
Относительно неплохо. В Германии на 11%, в США на 33% падение.
60
необходимо ещё раз поменять методику рассчётов иначе роста не будет вплоть до 2036-го года..
49
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/112111/01/1121110167_0:48:891:549_1400x0_80_0_0_a6f533da3a85bda4a1d52ac495c65e84.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/112111/01/1121110167_47:0:842:596_1400x0_80_0_0_fd57e15f4eea376cb3ed81526309e207.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/112111/01/1121110167_147:0:743:596_1400x0_80_0_0_57ea37d183d1240c6b3aa7599dfa22f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

19:31 11.08.2020
5682
© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат.
В ведомстве отметили, что снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.При этом максимальное падение произошло в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению.
Здание Центрального банка РФ
24 июля, 15:35
Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году
Меньше всего пострадало обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля и грузоперевозки. Кроме того, последствия кризиса в экономике едва коснулись сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха.
Столь глубокое падение квартального ВВП последний раз наблюдалось в России в 2009 году, когда максимально спад экономики достигал 11,2% в годовом выражении. Однако сопоставлять данные нельзя в связи с изменением в 2012 году методологии Росстата.
Здание Центрального банка РФ
24 июля, 14:29
Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
15142241735
Обсудить 20
Экономика
Популярные комментарии
Относительно неплохо. В Германии на 11%, в США на 33% падение.
11 августа, 19:47
ИИгорь
165101028
необходимо ещё раз поменять методику рассчётов иначе роста не будет вплоть до 2036-го года..
11 августа, 19:45
Анатолий Попов
182001010
Рекомендуем
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Большой каменный мост у Кремля
Московская оптическая фирма получила льготный заем в сто миллионов рублей
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Цепкало назвала слова о руководстве протестами из-за рубежа обманом
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Украина хочет стать основным партнером НАТО в Черном море
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро Пушкинская в Минске
Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска
Участники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
Страны Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Отдых туристов в Абхазии
Эксперты рассказали, как изменились цены на билеты в Абхазию
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске
Белоруссия заявила о наличии фактов вмешательства в ее дела из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния