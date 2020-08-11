ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат

В ведомстве отметили, что снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.При этом максимальное падение произошло в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению.

Меньше всего пострадало обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля и грузоперевозки. Кроме того, последствия кризиса в экономике едва коснулись сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха.