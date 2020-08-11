В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу

"Допуск вакцины в Европу требует подтверждения фармацевтического качества, а также достаточные сведения, полученные в результате клинических испытаний, для доказательства ее эффективности и безопасности", - заявил представитель Минздрава ФРГ в комментарии для медиагруппы Redaktionswerk Deutschland (RND).

В частности, как сообщает RND, речь идет о "третьей фазе исследования" препарата, которое российская вакцина пока не прошла. Как заявил медиагруппе представитель Минздрава ФРГ, в этой связи "в настоящее время нет переговоров с российской стороной о развитии вакцины", у германского ведомства также нет информации "о требованиях к разрешению (препарата – ред.) в России, ходе такой процедуры и правовой базе".