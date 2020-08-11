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В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
В Минздраве ФРГ заявили, что российская вакцина от коронавируса пока не может поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:35
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, владимир путин, германия, европа, берлин (город), общество

В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу

19:29 11.08.2020 (обновлено: 19:35 11.08.2020)
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© АГН "Москва"Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
© АГН "Москва"
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. В Минздраве ФРГ заявили, что российская вакцина от коронавируса пока не может поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.
"Допуск вакцины в Европу требует подтверждения фармацевтического качества, а также достаточные сведения, полученные в результате клинических испытаний, для доказательства ее эффективности и безопасности", - заявил представитель Минздрава ФРГ в комментарии для медиагруппы Redaktionswerk Deutschland (RND).
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В частности, как сообщает RND, речь идет о "третьей фазе исследования" препарата, которое российская вакцина пока не прошла. Как заявил медиагруппе представитель Минздрава ФРГ, в этой связи "в настоящее время нет переговоров с российской стороной о развитии вакцины", у германского ведомства также нет информации "о требованиях к разрешению (препарата – ред.) в России, ходе такой процедуры и правовой базе".
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоВладимир ПутинГерманияЕвропаБерлин (город)Общество
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