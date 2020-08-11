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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575662507.html
В Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске
Правительство Белоруссии опровергло сообщения о введении комендантского часа в Минске, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске

19:22 11.08.2020 (обновлено: 20:27 11.08.2020)
1840
© SputnikСпецтехника и силовики в центре Минска за Дворцом спорта. 11 августа 2020
Спецтехника и силовики в центре Минска за Дворцом спорта. 11 августа 2020
© Sputnik
Спецтехника и силовики в центре Минска за Дворцом спорта. 11 августа 2020
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии опровергло сообщения о введении комендантского часа в Минске, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет", - заявила агентству пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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