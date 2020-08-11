https://ria.ru/20200811/1575662507.html
В Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске
Правительство Белоруссии опровергло сообщения о введении комендантского часа в Минске, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:22
2020-08-11T20:27
протесты в белоруссии
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире